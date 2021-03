Pijani kierujący zatrzymani w czasie weekendu

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w czasie weekendu zatrzymali pięciu nietrzeźwych kierujących. Rekordzista miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

Zatrzymany w sobotę przy ulicy Piaskowej 39-latek kierował osobowym volkswagenem. Gdy policjanci zbadali trzeźwość mężczyzny okazało się, że ma on w organizmie 3,32 promila alkoholu. Dodatkowo miał on też sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami do 28 listopada 2021 roku.

Inny kierujący to 55-latek zatrzymany przez policjantów z Pasłęka przy ul. Kraszewskiego. Ten kierował osobową skodą. Badanie alkotestem w jego przypadku wykazało 0,60 promila alkoholu w organizmie.

Podobny wynik, bo 0,63 promila uzyskał 63-latek kierujący hyundaiem i zatrzymany w Zielonce Pasłęckiej. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy a pojazd przekazano innej trzeźwej osobie.

Za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Zakaz ten jest wydawany na określony czas lub dożywotnio.

kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu