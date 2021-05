Ruszył Punkt Szczepień Powszechnych w Elblągu [ZDJĘCIA]

Wszystko przebiegło bardzo sprawnie, myślę, że w tym momencie to najlepsza lokalizacja — tak o elbląskim Punkcie Szczepień Powszechnych mówi Tomasz, jeden z pierwszych zaszczepionych w nim pacjentów. Dziś na hali sportowej zaszczepi się 240 osób.

Hala Sportowo-Widowiskowa przy Grunwaldzkiej w Elblągu od dziś funkcjonuje jako punkt szczepień masowych. Pierwszego dnia w obiekcie zaszczepi się 240 osób.

— Wszystko mamy dopięte na ostatni guzik. Szczepionki dojechały na czas, a my jesteśmy spokojni, bo na co dzień szczepimy w szpitalu miejskim, mamy już więc wprawę i doświadczenie — przyznaje koordynatorka szczepień Alina Owczarek.

Punkt działać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18, a jego personel będzie pracował w systemie zmianowym.

— Mamy zmiany, bo jednak 10 godzin to trochę za długo dla pojedynczego personelu. Jeżeli chodzi o liczbę pracowników, to każdy dzień będzie wyglądał trochę inaczej — w zależności od tego, ile osób się zarejestruje. Na dzisiaj mamy zarejestrowanych 240 osób, więc czynne będzie pięć z siedmiu boksów szczepiących — tłumaczy koordynatorka.

Dziś wypełnione są wszystkie miejsca, ale zdarza się, że w ciągu dnia pojawiają się wolne sloty. Warto wobec tego zapisać się na tzw. listę rezerwowych.

— Istnieje również możliwość zmiany terminu, a co za tym idzie przyspieszenia szczepienia. Mamy podgląd w to, gdzie zapisany jest dany pacjent i możemy anulować jego wizytę i przepisać go do naszego punktu. Szczepimy nie tylko elblążan, pacjenci przyjeżdżają do nas z całej Polski — mówi Alina Owczarek.

Pierwszą zaszczepioną w punkcie osobą była pani Izabela i jak przyznaje, nie miała żadnych obaw.

— Jestem alergiczką, musiałam mieć zaświadczenie od alergologa, by móc się zaszczepić. Nic mnie nie bolało, bardzo dobrze się czuję, a sam punkt jest bardzo dobrze zorganizowany. Jestem z Pasłęka, ale tam nie było wolnych miejsc, dlatego przyjechałam właśnie tutaj — mówi pani Izabela.

I dodaje: — Mój układ odpornościowy reaguje reakcją alergiczną przy zachorowaniu na jakąkolwiek wirusówkę, więc wolę nie chorować, poza tym zajmuję się wnukami i muszę być sprawną babcią. Warto się szczepić — chyba każdy chciałby, żeby było w końcu normalnie.

W punkcie przy Grunwaldzkiej zaszczepił się również pan Tomasz.

— Wcześniej zarejestrowałem się do Gdyni, ale zadzwoniłem i udało się mnie bez problemu przenieść do Elbląga. Trochę się stresowałem, ale już po strachu, szczepienie odbyło się kompletnie bezboleśnie. Po odczekaniu zalecanych 15 minut jadę od razu do pracy — mówi elblążanin.

Pan Tomasz przyznaje: — Wierzę, że szczepionki są najbardziej skuteczne, gdy zaszczepi się jak największa liczba osób. Tutaj wszystko idzie bardzo sprawnie — widać, że nie ma tłumów i można byłoby przyjąć jeszcze większą liczbę pacjentów. Wydaje mi się, że w tym momencie punkt przy Grunwaldzkiej to najlepsza lokalizacja.

Na szczepienie w Hali Sportowo-Widowiskowej można rejestrować się przez infolinię 989 i portal pacjent.gov.pl, ale uruchomiono również trzy dodatkowe numery telefonu: 55 221 22 32, 55 221 22 42 i 55 221 22 52.

— Panie z rejestracji nadal funkcjonującego punktu szczepień przy Szpitalu Miejskim mają wgląd również w grafik tego punktu i dzwoniąc do nich, również można się zapisać na Grunwaldzką. Pacjent, który przychodzi tutaj osobiście, jest rejestrowany na miejscu i może mieć nawet takie szczęście, że gdy zwolni się akurat miejsce, zostanie zaszczepiony jeszcze tego samego dnia.