Przekop Mierzei Wiślanej na celowniku bursztyniarzy

Poszukiwacze bursztynów zainteresowali się budową kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Dlaczego? W urobku może bowiem znajdować się ten cenny surowiec. Zainteresowanie jest tak duże, że w miniony weekend musiała interweniować policja.

Jak informuje Magdalena Skorupka-Kaczmarek, przedstawicielka spółki NDI w budowanym kanale żeglugowym oraz w rejonie nabrzeża południowego trwają prace pogłębiarskie. Polegają one na wydobyciu piasku z dna wykonywanego kanału. Urobek z pracy pogłębiarki usuwany jest w pobliże falochronu zachodniego.

— W związku z tym w ciągu ostatnich kilku dni w sąsiedztwie budowy pojawiły się osoby, które poszukiwały ewentualnego bursztynu — tłumaczy przedstawicielka spółki. I dodaje: — Ochrona budowy upominała wszystkich, którzy bezprawnie przechodzili na teren budowy. W momencie, gdy polecenia ochrony były ignorowane, powiadomiona została m.in. policja.

Policja w miniony weekend dwukrotnie interweniowała na terenie prac. Magdalena Skorupka-Kaczmarek dodaje, że budowa jest monitorowana i monitoring zostanie przekazany służbom, by osoby, które złamały prawo, mogły być zidentyfikowane.

— Aktualnie wykonawca wzmocił ochronę budowy w rejonie miejsca zrzutu materiału. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielami policji i uzgodniono obecność patrolu w rejonie budowy do momentu zakończenia obecnego etapu prac pogłębiarskich. Jednocześnie przypominamy, że wejście osób nieuprawnionych na teren budowy jest zabronione, niebezpieczne i każdorazowo będzie zgłaszane do wiadomości odpowiednich służb — kończy.

Przypomnijmy: do tej pory na terenie budowy wydobyto 17 kg bursztynu. Czy będą dalsze prace zmierzające do wydobycia tego surowca? — Prace prowadzone na terenie Mierzei Wiślanej nie są związane z eksploatacją złoża bursztynu na podstawie koncesji geologicznej, a z robotami budowlanymi mającymi na celu realizację ww. inwestycji. Przedmiotowa inwestycja nie zakłada wydobywania złóż kopalin w tym bursztynu i ich gospodarczego wykorzystania. Ponadto w trakcie realizacji przedsięwzięcia zaakceptowano rozwiązanie technologiczne, które znacznie ogranicza niezbędną do wykonania ilość robót ziemnych. Dotychczasowe wydobycie niewielkiej ilości bursztynu nastąpiło zatem przy okazji prowadzenia w obszarze ww. inwestycji robót ziemnych, które nie dochodzą do poziomu złoża, w ich efekcie dokonano separacji bursztynu na terenie budowy oraz zabezpieczenia obszaru dla składowania nadziarna — wyjaśniało na początku kwietnia tego roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Do tematu wrócimy.

