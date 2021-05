Postaci z kultowych polskich dobranocek ozdobią Elbląg [ZDJĘCIA]

Zarząd Zieleni Miejskiej kolejny raz pozytywnie zaskakuje swoimi niezwykłymi projektami. W tym roku wśród kwiatów zobaczymy m.in. takie legendarne postaci jak Reksio, Koziołek Matołek, Jacek i Agatka, czy Bolek i Lolek.

W minionym roku motywem przewodnim elbląskich kwietników była iluzja . Tegoroczne plany zapowiadają się jeszcze ciekawiej!

— Co roku, na wiosnę, Zarząd Zieleni Miejskiej dokonuje obsady kwietników dywanowych. Zanim to nastąpi i powstaną projekty wizualizujące ostateczny wygląd rabat, do Urzędu Miejskiego przesyłane są propozycje tematyki obsady na dany rok — przekazuje Maria Brejdak, asystentka do kontaktów medialno-marketingowych ZZM.

W tym roku wśród zaakceptowanych motywów, poza herbem Elbląga, zlokalizowanym przy pasażu ul. Hetmańskiej, znalazły się "Kultowe polskie dobranocki".

— Od wielu lat projekty obsad przygotowuje starszy mistrz projektowania, budowy i utrzymania zieleni Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu, pani Iwona Morawska. Na kwietniku przy Placu Jagiellończyka pojawią się bohaterowie dobranocki "Jacek i Agatka". Przed dawnym budynkiem Mody Polskiej wśród kwiatów zobaczyć będzie można Bolka i Lolka, Reksia, Koziołka Matołka oraz tajemniczego Don Pedra z dobranocki "Porwanie Baltazara Gąbki". Z uwagi na warunki atmosferyczne obsada kwietników rozpocznie się w czerwcu — wyjaśnia Maria Brejdak.

To nie koniec dobrych wiadomości. W ubiegłym roku w Elblągu powstała pierwsza łąka kwietnia, która zachwyciła mieszkańców.

— Dlatego w bieżącym roku Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu rozszerza powierzchnię obsiewu dotychczasowych trawników w pasach drogowych oraz wyznaczonych placów w parkach. Już w czerwcu łąki kwietne pojawią się wzdłuż ulic Armii Krajowej, Browarnej i Kilińskiego, przy Trasie Unii Europejskiej, w parku Modrzewie oraz na terenie dawnej Szkółki Ruchu. Autorem projektu jest pani Marta Skrzypek — informuje ZZM.