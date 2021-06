Pierwszy dzień tanecznych emocji za nami [ZDJĘCIA]

Gorąco jest nie tylko na dworze. Wielkie emocje towarzyszą bowiem także tancerzom, którzy w ten weekend spotkali się w CSE Światowid. A wszystko to za sprawą wysokiej rangi turniejów tanecznych.

Najważniejszą imprezą weekendu i zarazem najważniejszą tegoroczną imprezą taneczną w Polsce, był rozgrywany w sobotę Puchar Europy w tańcach standardowych. Do rywalizacji o główne trofeum przystąpiło 21 par tanecznych. — Do Elbląga przyjechały najlepsze pary z całej Europy — mówił pierwszego dnia Antoni Czyżyk, dyrektor CSE Światowid.

Piękna muzyka, zachwycające kreacje i taniec — w końcu turniej może odbywać się z udziałem publiczności. — Co prawda mogliśmy zaprosić jedynie 50 proc. publiczności, ale bywały też takie turnieje, które musiały odbywać się w ogóle bez widowni — zaznaczał Antoni Czyżyk. — Dziś słyszymy oklaski i wybuchy radości, co jest bardzo przyjemne.

Wysokiej rangi turnieje były także okazją do zaprezentowania nowo wyremontowanego obiektu. — Dobrze, że w naszym nowym obiekcie możemy coś zapoczątkować i to są właśnie takie mistrzostwa. Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu dysponuje także zapleczem infrastrukturalnym na bardzo wysokim poziomie.

Jak zauważył dyrektor CSE Światowi, powrót do aktywności sportowej we wszystkich dziedzinach jest jak najbardziej wskazany dla naszej równowagi psychicznej. — Takie turnieje pokazują, że w końcu wracamy do normalności — kończył.

K