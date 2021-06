XII Bieg Piekarczyka: upał im niestraszny [ZDJĘCIA]

Za nami XII Bieg Piekarczyka. W biegach łącznie wzięło udział ponad 500 uczestników. Zwycięzcą został Adrian Przybyła z Iławy, który w niespełna 33 minuty pokonał 10-kilometrowy dystans.

— Bardzo się cieszę, że wróciliśmy do Biegu Piekarczyka — mówił podczas otwarcia imprezy Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. — Życzę, żeby ten bieg przyniósł wam wiele radości, a wszystkim kibicom, którzy są tu z nami, życzę wspaniałych wrażeń.

Mimo ogromnych upałów, uczestników było bardzo wielu. W tym roku starty podzielono na trzy grupy. Pierwszy z nich należał do kobiet i mężczyzn powyżej 50 roku życia. Drugi, dla mężczyzn do 49 roku życia. Na końcu odbył się start Biegu Towarzyszącego na 5 km.

W biegu mężczyzn powyżej 50 roku życia zwycięzcą okazał się Piotr Pobłocki z Lęborka. — Chciałem pobić rekord w kategorii M55, ale ta trasa jest bardzo trudna, do tego dochodzi upał, jest sporo zakrętów i bruk. Nie dało rady — opowiadał tuż po przekroczeniu mety pan Piotr. — Teraz przymierzam się do pobijania kolejnych rekordów, ale nie w takich warunkach. Biegam od 40 lat i mam ogromne doświadczenie w tej dziedzinie.

Pan Piotr pokonał 10-cio kilometrową trasę w niespełna 35 minut.

Pierwszą kobietą na mecie okazała się być Beata Niemyjska, która na co dzień mieszka niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego. — Wczoraj biegłam pętlę okonińską i muszę powiedzieć, że też było ciężko — mówiła Beata Niemyjska. — Do tego jeszcze ten upał. Na szczęście, dzięki strażakom, mieliśmy dostęp do wody i do picia i do oblewania się.

Pani Beata biegi trenuje od 4 lat. — Na swoim koncie mam już małe sukcesy, na przykład IV miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów na 5000 metrów. Stawiam sobie cele coraz wyżej. Tu, na Biegu Piekarczyka jestem po raz pierwszy.

Czas, w jakim pani Beata pokonała 10 kilometrów to prawie 40 minut.

Zwycięzcą XII edycji biegu okazał się Adrian Przybyła z Iławy, który w niespełna 33 minuty pokonał 10-cio kilometrowy dystans. Pan Adrian zajął także I miejsce na dystansie 5 kilometrów. Na tym dystansie osiągnął wynik nieco ponad 17 minut.

