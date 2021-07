Ręce precz od Polski: Manifestacja w Elblągu [ZDJĘCIA]

Kaczyński, Morawiecki, Ziobro, Godek — to tylko niewielka część nazwisk, które znalazły się na tzw. liście hańby, zaprezentowanej przez organizatorów i organizatorki wydarzenia „Ręce precz od Polski”, które w sobotę odbyło się również w Elblągu.

Wydarzenie zorganizowała inicjatywa obywatelska „DOŚĆ milczenia - STOP klerykalizacji Polski”.

— Przyjechaliśmy wspierać wydarzenie elbląskie, w tym samym czasie w Krakowie i w Warszawie odbywają się podobne akcje — mówiła Ewa Jankowicz, która do Elbląga przyjechała właśnie z Krakowa. — Chcemy uświadomić innym to, co dzieje się w tej chwili w polityce. Przygotowaliśmy listę hańby, na której znalazły się nazwiska polityków i polityczek, które bardzo negatywnie zasłużyli się dla sprawy polskiej — tłumaczyła kobieta.

Jak poinformowała, „DOŚĆ milczenia - STOP klerykalizacji Polski” jest organizacją o charakterze antyklerykalnym, która podobne wydarzenia od około trzech lat w Krakowie organizuje regularnie.

— Prowadzimy też tzw. przystanek apostazja, gdzie uświadamiamy ludziom, że całkiem spokojnie mogą się z kościoła katolickiego wypisać, nawet będąc osobami wierzącymi i chrześcijanami. Wspieramy też osoby, które mają sprawy sądowe z kościołem o molestowanie i gwałty. Polacy powinni uświadomić sobie, że kościół katolicki jest instytucją, która ma bardzo dużo na sumieniu — przyznała pani Ewa.

W elbląskiej wersji wydarzenia uczestniczyła również posłanka Monika Falej.

— Moja obecność spowodowana między innymi tym, że aktualnie trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim wotum nieufności wobec ministra Czarnka. Jeżeli wprowadzi on swoją reformę do szkół, będzie to ideologia związana niestety z panem Czarnkiem, a nie tym, czym powinna zająć się polska szkoła, czyli dziećmi. Dyrektorzy nie będą mieli wkrótce żadnej możliwości zarządzania swoją placówką i wpływu na to, co się dzieje w szkole, czego jest uczona młodzież i kto jest zatrudniany. Jestem tu jako matka — przerażona tym, co może się zadziać, również w stosunku do mojego dziecka. Pan Czarnek powinien zająć się reformą w ten sposób, żeby w każdej szkole był psycholog, ciepłe posiłki dla każdego dziecka, bardziej dostępna opieka stomatologiczna, podobnie jak rehabilitacja. To powinno być priorytetem, a nie indoktrynacja szkół i dzieci — powiedziała Monika Falej.

Wydarzenie rozpoczęło się w sobotę po godzinie 16 w centrum elbląskiej starówki, gdzie rozłożone zostały banery i wspomniana lista hańby, na której znalazło się sporo nazwisk.

— Dzisiejsze wydarzenie koncentruje się głównie na tym, że PiS rozpiernicza nasz kraj tak, jak tylko może. PiS nie byłby w stanie tak rozwalać naszej Polski, gdyby nie miał fantastycznego wspólnika, jakim jest kościół katolicki. Zatem ręce precz dotyczy zarówno polityków i partii rządzącej, jak i kleru — zarówno kler, jak i partia rządząca powinny raz na zawsze zniknąć ze sceny politycznej — mówiła prowadząca akcję.

I dodała: — Pamiętajcie, że PiS nie odda władzy dobrowolnie. Nie po to zabrał sądy i trybunał. Nie po to ma prokuraturę, żeby pozwolił sobie na przegraną w następnych wyborach.

W centrum zainteresowania znalazła się trójka osób w białych maskach na twarzach. Kobieta ubrana w biało-czerwone barwy według prowadzącej wydarzenie miała symbolizować Polskę, jeden z mężczyzn polityka, a ten — ubrany w sutannę — kler.

— Związali Polskę i sobie wyrywają ją wzajemnie z rąk, szarpią się o nią, poniewierają nią, a jednocześnie wspólnie robią wszystko, żeby Polska tak naprawdę zniknęła ze wspólnoty krajów cywilizowanych — powiedziała prowadząca wydarzenie.