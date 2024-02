Zabójstwo na terenie Wielkiej Brytanii. Kto zabił 50-letniego Alana Wooda? Wyznaczono 50 tys. funtów nagrody dla osoby, która przekaże informacje pozwalające na ustalenie i skazanie sprawcy

Według informacji przekazanych przez policję z Lincolnshire w sobotę 24 października 2009 roku w miejscowości Lound leżącej około 26 km na północ od Peterborough odnaleziono znajdujące się w domu zwłoki 50-letniego Alana Wooda.

W trakcie czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia ustalono, iż ofiara miała skrępowane ręce za pomocą taśmy klejącej oraz liczne rany kłute, oraz cięte głowy i okolic szyi. Przyjęto, iż najbardziej prawdopodobnym motywem zabójstwa Alana Wooda był motyw rabunkowy, gdyż skradziono jego karty bankomatowe, które następnie były wykorzystywane w bankomatach w miejscowościach Bourne i Stamford. Na podstawie nagrań z monitoringu ustalono, że sprawcą może być mężczyzna wzrostu około 175-180 cm, ubrany w stylu „swobodnej elegancji”, używający charakterystycznego szalika w paski. Mężczyzna ten utykał na lewą nogę.



Informacje dotyczące Alana



Alan Wood miał 50 lat w chwili swej przedwczesnej śmierci i był znany rodzinie i przyjaciołom jako pogodny, spokojny i łagodny mężczyzna, który ciężko pracował i cieszył się zwykłymi rzeczami w życiu.Życie towarzyskie Alana skupiało się wokół wizyt w pubie The Willoughby Arms w pobliskiej miejscowości Little Bytham, gdzie często można go było spotkać, jak siedział przy barze z piwem i paczką orzeszków, czytał gazety i rozmawiał ze znajomymi. Alan pasjonował się fotografią i robił zdjęcia ślubne dla niektórych swoich znajomych, chociaż wolał aparaty „staromodne” od najnowszych technologii cyfrowych. Drugą pasją Alana były motocykle. Jego ulubionym motocyklem był czarny Triumph Speed Triple, który miał od kilku lat. Alan pracował w Sainsbury’s w Bourne od 2006 roku i był tam bardzo lubiany. Lubił atmosferę koleżeństwa na nocnej zmianie.

Alan był żonaty z Joanne Wood przez 17 lat i chociaż się rozstali w 2003 roku, pozostawali w dobrych relacjach. Matka Alana, Maureen, nadal mieszka w Stamford, jak również jego siostra Janice. Druga siostra, Sylvia, mieszka we Francji. Alan nie figurował w kartotekach karnych i nic nie wiadomo o tym, aby miał jakichś wrogów.

Co wiadomo o podejrzanym?



Nie jest jasne, ile osób dokonało tego ataku, ale jeden z napastników zranił się i zostawił na miejscu zdarzenia ślady krwi. W wyniku przeprowadzonej analizy śledczy uzyskali pełny męski profil DNA. Sprawdzono, czy figuruje w krajowej bazie DNA w Wielkiej Brytanii, ale nie znaleziono odpowiednika. Podobnie przeszukano bazy danych na całym świecie, ale jak dotąd nie znaleziono odpowiednika.

Śledczy znaleźli również na miejscu zdarzenia ślady butów podejrzanego, pasujące do butów sportowych Converse. Z pomocą firmy Converse w Stanach Zjednoczonych ustalono, że ten wzór śladów można przyporządkować do konkretnego modelu butów, który jest dostępny w dwóch wariantach i był w tamtym czasie sprzedawany głównie w Europie i Ameryce Północnej.Na wczesnych etapach śledztwa ustalono, że karty bankowe Alana były używane w bankomatach w Bourne i Stamford przez parę dni po jego zabójstwie. Przejrzenie tysięcy godzin nagrań z kamer monitoringu wyłoniło obrazy osoby, którą widać poniżej.

Osoba ta wydaje się mieć ok. 175-180 cm wzrostu, ubrana jest w stylu „swobodnej elegancji” i na obrazach CCTV wygląda na to, że ma na sobie charakterystyczny szalik w paski. Mężczyzna ma specyficzny sposób chodzenia i eksperci spoza policji przeanalizowali nagrania monitoringu, i doszli do wniosku, że utyka, ponieważ jego prawa noga jest nieco dłuższa od lewej. Sprawca mógł również doznać ran po popełnieniu przestępstwa, ponieważ na miejscu zbrodni znaleziono krew. Możliwe, że była to rana dłoni.