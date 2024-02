Antoni Czyżyk został Działaczem Sportowym 2023 roku w XVIII Sportowym Plebiscycie Dziennika Elbląskiego [VIDEO]

— Sport doprowadził mnie do tego miejsca, w którym jestem, ponieważ jako junior — młodzieżowiec uprawiałem wyczynowo piłkę ręczną. W pewnym czasie pojawiła się taka potrzeba — gdy szkoła musiała wystawić drużynę taneczną, ja musiałem zatańczyć z koleżanką. Z tego właśnie zrodziła się pasja do tańca, która trwa do dzisiaj, również z sukcesami instruktorskimi, trenerskimi, organizacyjnymi. Dziś to powoduje, że taniec polski — elbląski jest w świecie rozpoznawalny — mówi Antoni Czyżyk.