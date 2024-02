Elbląg: Cztery miesiące do Biegu Piekarczyka

Bieg Piekarczyka to nie tylko możliwość sprawdzenia swoich umiejętności biegowych, ale także doskonała zabawa i okazja do integracji z innymi miłośnikami sportu. Z okazji okrągłej 15. edycji przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji i niespodzianek, które sprawią, że ten dzień będzie pełen radości i wspomnień na długie lata.

- Tradycyjnie trasa biegu poprowadzi ulicami Elbląga, oferując uczestnikom zarówno wyzwania, jak i możliwość podziwiania piękna naszego miasta – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym biegaczem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z bieganiem, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w biegu na jednym z dwóch dystansów – 10 km oraz 5 km. Bieg Piekarczyka to wydarzenie otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek czy poziom zaawansowania.

Osoby powyżej 70 roku życia są zwolnione z opłaty startowej po uprzednim dokonaniu rejestracji na bieg.