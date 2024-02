Zakończono remont drogi przeciwpowodziowej na Żuławach

W gminie Markusy zakończyła się modernizacja trzeciego etapu strategicznej drogi Markusy Północne – Zwierzeńskie Pole. Jak podkreślają służby prasowe wojewody warmińsko-mazurskiego, droga powiatowa nr 1124 N etap trzeci, której remont obejmował odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121 N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126 N, stanowi istotny krok w poprawie infrastruktury drogowej regionu.

Dzięki zakończeniu prac modernizacyjnych na drodze Markusy Północne – Zwierzeńskie Pole, mieszkańcy regionu mogą korzystać z poprawionej sieci dróg, a firmy mają ułatwiony dostęp do nowych rynków i klientów. Jest to z pewnością pozytywna wiadomość dla wszystkich zainteresowanych rozbudową infrastruktury drogowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 8 mln zł. Jak podkreślał wicewojewoda Mateusz Szauer, spore koszty przeprowadzonych robót spowodowane są warunkami gruntowymi panującymi na Żuławach.

— I związaną z tym koniecznością znacznej wymiany gruntu, niż ma to miejsce na przykład w południowej części województwa — dodał.

Inwestycje tego rodzaju przyczyniają się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ale również są kluczowym elementem rozwoju regionu. Przede wszystkim odnowiona droga wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ułatwi przemieszczanie się mieszkańcom i firmom działającym w tym obszarze.

— Kolejne kilometry wyremontowanych dróg to krok w kierunku dalszej poprawy jakości codziennego życia mieszkańców, a także zachęta dla przedsiębiorców i turystów do inwestowania i wypoczywania w naszym regionie. Dziękuję władzom gminy Markusy i powiatu elbląskiego za pracowitość i zgodną współpracę, co dziś wspólnie możemy podziwiać — powiedział wojewoda Radosław Król.

Wypowiedzi przedstawicieli władz potwierdzają, że wspólne, zintegrowane podejście do projektów poprawy infrastruktury drogowej jest kluczowe dla budowy pięknego i bezpiecznego województwa warmińsko-mazurskiego. Odnawianie dróg to ważny krok w kierunku poprawy jakości infrastruktury transportowej, co ma wpływ na rozwój gospodarczy całego regionu.