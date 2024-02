Elbląg: Przed nami XXVI Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?”

Jednym z głównych celów tegorocznego festiwalu jest zainspirowanie publiczności do refleksji nad naturą miłości, zarówno w jej romantycznym wymiarze, jak i w szerokim kontekście relacji międzyludzkich. Poprzez różnorodne prezentacje artystyczne oraz koncerty, organizatorzy festiwalu pragną stworzyć przestrzeń do głębokiej analizy tego, co oznacza być kochanym i kochać w dzisiejszym świecie.

W dniach 15-17 marca 2024 roku w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędzie się XXVI edycja festiwalu. Tradycyjnie już tegoroczna odsłona festiwalu skupiać się będzie wokół tematu fundamentalnego dla ludzkiej egzystencji i relacji międzyludzkich, czyli miłości.

„Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „… czy to jest kochanie?” po raz pierwszy odbył się w 1997 roku. Od razu zyskał grono wiernych wielbicieli i entuzjastów. Stał się miejscem, w którym przywraca się piękno i czystość językowi, gdzie dba się o słowo, nieustannie wypierane przez kulturę obrazu. I choć tego typu konkursy odchodzą już do lamusa, my wciąż staramy się zaszczepiać w mieszkańcach miłość do języka polskiego” – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników różnorodne formy wyrazu słownego: od poezji przez prozę, monolog czy piosenkę poetycką. Wszystko to w celu ukazania szerokiej palety możliwości, jakie niesie ze sobą sztuka słowa. Elbląski festiwal to miejsce zarówno dla doświadczonych twórców, jak i młodych talentów z całej Polski, dający przestrzeń do prezentacji oraz wymiany doświadczeń z publicznością.

„W jury festiwalu minionych edycji zasiadali m.in.: Michał Bajor, Maria Czubaszek, Andrzej Poniedzielski, Hanna Banaszak czy Piotr Machalica. To pokazuje prestiż tego konkursu, który od lat przyciąga do naszego miasta wielu utalentowanych ludzi. Cieszymy się, że w ten sposób stajemy się kulturalną wizytówką Elbląga i jako instytucja samorządu województwa warmińsko-mazurskiego dumnie reprezentujemy naszą mała ojczyznę na mapie kraju” – dodaje Magdalena Czarnocka-Kaptur, wicedyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Walkę na słowa w tym roku oceniać będzie jury w składzie:

Jarosław Wasik - wokalista, kulturoznawca, autor tekstów,

Krzysztof Ogłoza - polski aktor teatralny i filmowy, pedagog, od 2003 roku stale związany z Teatrem Dramatycznym w Warszawie,

Katarzyna Skarżanka - polska aktorka teatralna i filmowa, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie.

Podczas trzydniowego wydarzenia elblążanie będą mieli także okazję, by podziwiać wielkich artystów na scenie. Organizatorzy wydarzenia przygotowali dwa koncerty. W piątek festiwal rozpocznie recital Jarosława Jar Chojnackiego. Melomani zachwyceni z pewnością będą koncertem Hanny Banaszak z zespołem, który planowany jest na niedzielę. Podczas tego dnia wysłuchamy także laureatów festiwalu na koncercie galowym.

Wszystkich miłośników słowa, sztuki i refleksji nad naturą miłości serdecznie zapraszamy na XXVI Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa: "...czy to jest kochanie?" w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.



PROGRAM FESTIWALU:

15.03.2024, piątek

Recital Jarosława Chojnackiego

Galeria Nobilis, CSE „Światowid” w Elblągu, godz. 19:00

Jarosław Jar Chojnacki - piosenkarz, pieśniarz i kompozytor, reprezentujący najpiękniejszy gatunek muzyczny, jakim jest piosenka poetycka. Wykonawca i twórcą muzyki do wierszy polskich i zagranicznych poetów. Jarosław Jar Chojnacki zdobył uznanie krytyki i publiczności, biorąc udział w kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursach i festiwalach w latach 1996 – 2000. Dwukrotny zdobywca grand prix na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Słowa "...czy to jest kochanie?". W większości z nich osiągnął najwyższe laury. Oprócz własnej płyty audio - ZABIJANIE CZASU, ma na swoim koncie teledyski i inne produkcje fonograficzne i filmowe.

16.03.2024, sobota

PREZENTACJE KONKURSOWE

Galeria Nobilis oraz Scena na piętrze, CSE „Światowid” w Elblągu

piosenka poetycka i recytacja

konsultacje uczestników z jurorami

17.03.2024, niedziela

Koncert Galowy Festiwalu

Kino Światowid w Elblągu, godz. 17:00

Koncert Laureatów XXVI edycji Festiwalu Sztuki Słowa …Czy to jest kochanie?

oraz



Koncert Hanny Banaszak z zespołem

Hanna Banaszak jest wokalistką wszechstronną. Potrafi znakomicie zinterpretować zarówno dobrą piosenkę literacką, jak i zaśpiewać na poziomie światowym klasykę i jazz. Jej utwory pisali najwybitniejsi polscy twórcy: Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski, Wojciech Młynarski, Jonasz Kofta, Jerzy Satanowski, Jan Kanty Pawluśkiewicz czy Zbigniew Preisner . Koncerty artystki przyciągają tłumy odbiorców, a recenzje są pełne entuzjazmu. Pani Hanna dba bowiem o wartość, piękno i dramaturgię swoich recitali.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu