Czytam, bo lubię: Mira „Sonne” Morawska „Komornik dusz” [RECENZJA]

Jest to historia składająca się z dwóch tomów, które teraz można nabyć w jednym zbiorczym wydaniu. Uwagę przykuwa okładka z bardzo intrygującym, eleganckim wizerunkiem ciemnowłosego jegomościa z rogami, którym jest tytułowy bohater – Komornik dusz, zwany również diabłem. Na czym więc polega jego praca? Żeby jedni mogli cieszyć się pomyślną egzystencją, inni muszą zaznać cierpienia – tylko w ten sposób zostanie zachowana równowaga… Tak twierdzi diabeł, kiedy oferuje swoim klientom szczęśliwe życie i spełnienie marzeń w zamian za ich duszę. Czy istnieją granice zdolne powstrzymać zdesperowanego człowieka przed realizacją pragnień? Diabeł nigdy nie oszukuje swoich klientów i zawsze dotrzymuje danego im słowa – wszak do tego zobowiązuje go umowa. Co się jednak stanie, gdy interes jednego klienta stanie w sprzeczności z interesem drugiego? Czy ich dusze są już przeklęte z chwilą, gdy akceptują diabelską ofertę, czy jednak jest dla nich szansa, by zawalczyć o odzyskanie kontroli nad własnym losem?„Komornik dusz” to komiks, który ma w sobie elementy horroru i fantastyki i jest skierowany do osób powyżej 18 roku życia. W moim odczuciu nawiązuje on do motywu znanego nam wszystkim choćby z „Fausta” Goethego, tutaj mamy jednak do czynienia z jego współczesną wersją. Mira „Sonne” Morawska wykorzystała ten motyw w bardzo ciekawy sposób. Chociażby w rozdziale „Gwóźdź programu”, który otwiera komiks (i który zresztą miał być pierwotnie zamkniętą całością), nasz główny bohater został zaproszony jako gość do… programu telewizyjnego, gdzie opowiada o swoim wykonywanym zawodzie. Natomiast w dalszej części „Komornik dusz” przedstawia losy kilku osób, które pozornie nie są ze sobą związane, ale łączy ich wspólny „przyjaciel”, jakim jest sam diabeł, z którym podpisali kontrakt. Poznajemy więc całą historię nie tylko z perspektywy naszego głównego bohatera, ale również jego poszczególnych „klientów” – odkrywamy motywacje, jakie kierowały każdym z nich do skorzystania z jego diabelskich usług. Natomiast równie ciekawe jest obserwowanie pracy Komornika dusz zza kulis i to, w jaki sposób musi zgrać ze sobą wszystkie kontrakty, tak by nie wchodziły ze sobą w konflikt. Można śmiało stwierdzić, że fabuła trzyma swój poziom od początku do końca – całość zdarzeń jest poprowadzona konsekwentnie, a w momencie gdy niektóre osoby zaczynają być zagrożeniem dla kontraktu, akcja jeszcze bardziej nabiera tempa, po czym następuje świetne zakończenie. Oczywiście nie można nie wspomnieć o kresce autorki, która idealnie oddaje mroczną atmosferę komiksu. Mimika postaci jest bardzo wyrazista, a całość jest utrzymana w czarno-białych barwach. Natomiast kreacja diabła zasługuje na szczególne uznanie – wystylizowany na eleganta, z rekinim uśmiechem i niezwykle charyzmatyczny jegomość, gdzie tylko się nie pojawia, zawsze przykuwa wzrok.