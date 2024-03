Elbląg: XXVI Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?” już w przyszły weekend!

Już w przyszły weekend do Elbląga zawitają recytatorzy z całej Polski, by stanąć do walki na słowa. W dniach 15-17 marca 2024 roku w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędzie się XXVI edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa: „...czy to jest kochanie?”.

Jednym z głównych celów tegorocznego festiwalu jest zainspirowanie publiczności do refleksji nad naturą miłości, zarówno w jej romantycznym wymiarze, jak i w szerokim kontekście relacji międzyludzkich. Poprzez różnorodne prezentacje artystyczne oraz koncerty, organizatorzy festiwalu pragną stworzyć przestrzeń do głębokiej analizy tego, co oznacza być kochanym i kochać w dzisiejszym świecie.



dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu:

Na festiwal zaprasza Antoni Czyżyk,dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu:

Podczas trzydniowego wydarzenia elblążanie będą mieli także okazję, by podziwiać wielkich artystów na scenie. Organizatorzy wydarzenia przygotowali dwa koncerty. W piątek festiwal rozpocznie recital Jarosława Jar Chojnackiego. Melomani zachwyceni z pewnością będą koncertem Hanny Banaszak z zespołem, który planowany jest na niedzielę. Podczas tego dnia wysłuchamy także laureatów festiwalu na koncercie galowym.



- online -

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00. Bilety na koncerty można nabyć:- online - www.bilet.swiatowid.elblag.pl - w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

PROGRAM FESTIWALU:

15.03.2024, piątek

Recital Jarosława Chojnackiego

Galeria Nobilis, CSE „Światowid” w Elblągu, godz. 19:00



16.03.2024, sobota

PREZENTACJE KONKURSOWE:

recytacja

Scena na piętrze, CSE „Światowid” w Elblągu

godz. 10:00 - 14:00

wstęp wolny

piosenka poetycka

Galeria Nobilis, CSE „Światowid” w Elblągu

godz. 16:00 - 20:00

wstęp wolny