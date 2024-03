Senior wypił i pożegnał się z autem

Miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Senior z Elbląga stracił samochód w świetle nowego prawa.

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. W tym czasie przebadali 550 kierujących. Wśród nich było 2 nietrzeźwych.

— Niechlubny rekordzista to 67-latek. Został zatrzymany przy ul. Ogólnej w Elblągu. Badanie wykazało 2 promile alkoholu w jego organizmie. Jechał nissanem. Opowie za jazdę w stanie nietrzeźwym, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w myśl nowych przepisów - przepadek auta, które policjanci zabezpieczyli na policyjnym parkingu — relacjonują elbląscy stróże prawa.