Elbląg: Dwa miesiące do Biegu Piekarczyka

Zaplanowany na 9 czerwca Elbląski Bieg Piekarczyka przyciąga uczestników z całego regionu. To nie tylko sportowa impreza – to prawdziwe święto dla miłośników biegania, a także tych, którzy cenią sobie dobrą zabawę w gronie pasjonatów. Do wydarzenia zostały 2 miesiące, zapisz się właśnie teraz!