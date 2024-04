Powstaje cyfrowa kolekcja zabytków związanych z Żuławami Elbląskimi dzięki Regionalnej Pracowni Digitalizacji w Elblągu

Udostępnione w internecie zdjęcia i prezentacja w technice 3D neogotyckiego zboru w Jeziorze w gminie Markusy to kolejny zabytek zdigitalizowany przez elbląską pracownię. Cała kolekcja żuławskich obiektów muzealnych i architektonicznych ma być gotowa do przyszłego roku, w którym obchodzone będzie 500-lecie pierwszego chrztu anabaptystycznego. Ma to przyczynić się do lepszego poznania historii tych terenów.

Wzniesiona w 1865 r. świątynia w Jeziorze jest pozostałością po jednej z prężniej działających na Żuławach Elbląskich gmin menonickich. Pierwsze wzmianki o menonitach, którzy tam zamieszkali, pochodzą z drugiej połowy XVI wieku.

Według historyków, wraz z osadnictwem menonitów zaczęło się intensywne zagospodarowywanie Żuław. To głównie za ich sprawą zbudowano system kanałów odwadniających i osuszono podmokłe grunty, co pozwoliło na rolnicze wykorzystanie tutejszych żyznych ziem.

Obecnie jedynym śladem po ich obecności w Jeziorze jest zabytkowa świątynia i położony w jej sąsiedztwie niewielki cmentarz. Zarówno II wojna światowa, jak i przekształcenie budynku w czasach PRL-u w sklep i magazyn dla PGR przyczyniły się do ogołocenia go z wyposażenia i powolnego niszczenia.

Regionalna Pracownia Digitalizacji, działająca w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, od 10 lat digitalizuje zabytki woj. warmińsko-mazurskiego. Obiekty są prezentowane za pomocą m.in. zdjęć, modeli i animacji 3D. Można je oglądać na stronie cyfrowewm.pl



PAP