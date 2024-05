Pasłęcka Mila Pokoju 2024, czyli Światowy Dzień Biegania

Jedno z ważniejszych biegowych wydarzeń w regionie – Pasłęcka Mila Pokoju – odbędzie się w 5 czerwca 2024 roku i zapowiada się jako niezapomniana impreza sportowa. Można się już zapisywać.

Impreza rozpocznie się o godzinie 16:30 przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku. Na bieżni rywalizować będą zarówno najmłodsi, jak i starsi miłośnicy biegania.

Dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych przewidziane są dystanse: 100 m (dla dzieci urodzonych w 2017 roku i młodszych), 300 m (dla dzieci urodzonych w latach 2016-2014) oraz 500 m (dla dzieci urodzonych w latach 2013-2011).

Organizatorzy serdecznie zachęcają do zgłaszania udziału w imprezie do dnia 29 maja 2024 roku. Zgłoszenia są przyjmowane w różny sposób, w zależności od wybranego dystansu. Nauczyciele w pasłęckich placówkach oświatowych odpowiadają za zgłoszenia do biegów na 100 m, 300 m i 500 m, gdzie uczestnictwo nieletnich wymaga pisemnej zgody rodziców. Natomiast zgłoszenia do biegu na trasie 1609 m są przyjmowane jedynie elektronicznie za pośrednictwem specjalnie przygotowanego linku: zapisy.sts-timing.pl