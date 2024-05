Oszukali w sieci blisko 580 osób. Pięć osób stanie przed Sądem Okręgowym w Elblągu za dokonanie oszustw i pranie brudnych pieniędzy przy zakupach internetowych

Fikcyjny sklep miał oferować sprzęt elektroniczny i AGD. Oszukanych zostało 580 osób z całej Polski na ponad 1 mln zł — podała warmińsko-mazurska policja. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do Sądu Okręgowego w Elblągu.

Oficer prasowy z komendy policji w Nowym Mieście Lubawskim st. asp. Ludmiła Mroczkowska przekazała we wtorek, że w 2022 roku do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim zgłosił się pokrzywdzony, który został oszukany, dokonując zakupu drona w jednym ze sklepów on-line. Okazało się, że na rynku internetowym powstał sklep oferujący po korzystnych cenach różny sprzęt elektroniczny i AGD (m.in. hulajnogi elektryczne, drony, telewizory, ekspresy do kawy, myjki ciśnieniowe, odkurzacze itp.) Osoby zainteresowane atrakcyjną ofertą wpłacały pieniądze na podane w internecie rachunki bankowe.

— Sklep wydawał się z pozoru wiarygodny. Dni mijały, a towar nie trafiał do klientów. Wyjaśnianiem sprawy zajęli się nowomiejscy policjanci z wydziału kryminalnego, którzy ustalili, że sklep zarejestrowany jest na mieszkańca naszego miasta. Dalej analizując transakcje, policjanci namierzyli podejrzewanych o te przestępstwa. Odkryli też na jak dużą skalę działali oszuści — powiedziała policjantka.

W tej sprawie zarzuty usłyszało łącznie 5 osób. Cztery z nich usłyszały zarzuty oszustwa mienia znacznej wartości. Sąd wobec nich zastosował areszt. Piąta osoba usłyszała zarzuty prania brudnych pieniędzy — wobec niej zastosowano dozór i zakazu opuszczania kraju.

Śledczy szacują, że pokrzywdzonych w tej sprawie jest 579 osób. Straty sięgają kwoty ponad miliona złotych. Okazało się, że fikcyjnych sklepów internetowych, zarejestrowanych na różne osoby powiązane z tą sprawą powstało kilkanaście na terenie całej Polski. Wątki dotyczące kolejnych oszustw zostały wyłączone do prowadzenia odrębnego postępowania i przekazane do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Czterem podejrzanym za oszustwa mienia znacznej wartości mogą grozić kary nawet do 10 lat więzienia, piątemu podejrzanemu za pranie pieniędzy pochodzących z oszustw może grozić do 8 lat pozbawienia wolności. Do Sądu Okręgowego w Elblągu wysłano akt oskarżenia w tej sprawie.

