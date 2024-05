Elbląg nadaje Ton 2024. Przed nami Tydzień Osób Niepełnosprawnych. Zaśpiewa Marta Gałuszewska [PROGRAM]

Tradycyjnie już w majowe dni Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, jak również pozostałych mieszkańców Elbląga do wspólnego świętowania w ramach tegorocznego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Elbląg nadaje TON”, który odbywać się będzie od 20 do 26 maja.

W ramach tegorocznego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, do udziału, w których zapraszają osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny, opiekunów, jak również zwykłych elblążan.

— Już niemal tradycją staje się, że Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w maju zaprasza wszystkich elblążan do wspólnego świętowania. Są to wyjątkowe dni szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów, jak również placówek, które codziennie działają na ich rzecz. Przed nami siedem dni, podczas których będziemy mogli wspólnie się spotkać, porozmawiać, zaprezentować swoje osiągnięcia — mówi Barbara Gąsak, prezes Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych.

Pierwszą odsłoną będzie kolorowy przemarsz ulicami miasta w kierunku starówki, w którym to, obok osób z niepełnosprawnościami ich rodzin i opiekunów wezmą udział także przedstawiciele władz miasta, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, jak również dzieci i młodzież z elbląskich placówek oświatowych.

Święto wszystkich osób z niepełnosprawnościami to też bardzo dobra okazja do rozmowy o ich codzienności. Posłuży temu zamknięte spotkanie, podczas którego przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnościami w mieście spotkają się przy okrągłym stole z instytucjami miejskimi i nie tylko funkcjonującymi w Elblągu, by wspólnie porozmawiać wyzwaniach, potrzebach i oczekiwaniach środowiska. „Co w trawie piszczy – wyzwania, potrzeby, oczekiwania” – spotkanie organizacji i instytucji, odbędzie się 22 maja o godzinie 12:00 w Ratuszu Staromiejskim.

— Założeniem spotkania jest by organizacjom pozarządowym z naszego miasta działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów przybliżyć działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, jak również poznać potrzeby, problemy i zakres obecnych działań tychże organizacji — mówi Michalina Dulny, przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Tego samego dnia (22 maja) w Bibliotece Elbląskiej w Sali św. Ducha o godzinie 10:00 odbędzie się wernisaż prac uczestników PSONI Koło w Elblągu pt. „Kolor Faktura Przestrzeń” inspirowanych twórczością artystów z przełomu XIX i XX wieku.

— Dzieła, które będzie można obejrzeć i dotknąć podczas wernisażu są efektem ponad rocznej pracy uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego podczas zajęć kształtujących kreatywność — mówi Dorota Ciurko, terapeutka i inicjatorka wernisażu.

Na wystawie będzie można zobaczyć ok. 20 prac, które są dziełem zarówno dzieci, jak i osób dorosłych uczestniczących w zajęciach plastycznych i rozwijających kreatywność w placówkach należących do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu.

— Zaprezentujemy prace, które będą inspirowane twórczością wielkich artystów tj. van Gogh, Cezanne, Dwurnik, Pollock, Matisse i oprócz walorów estetycznych są również odzwierciedleniem emocji i pasji naszych uczniów — dodaje pani Dorota.

Podczas wernisażu będzie możliwość otrzymania wybranej pracy plastycznej w zamian za darowiznę na rzecz realizacji celów statutowych PSONI Koło w Elblągu.

Wystawę będzie można oglądać w Bibliotece Elbląskiej tylko 22 maja. Z kolei 26 maja, będzie ona dostępna dla odwiedzających także podczas Festynu kończącego obchody tegorocznego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych.

W czwartek (23 maja) Organizatorzy zapraszają wszystkich do Paku Bażantarnia, na integracyjno-rodziny piknik współorganizowany przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Elbląską Spółdzielnią Mieszkaniową Sielanka. W programie przewidziano m.in. gry i zabawy, konkursy z nagrodami, biegi przełajowe, wspólne pieczenie kiełbasek, watę cukrową, popcorn, stoisko gastronomiczne, pokazy sprzętu służb mundurowych, stoiska prozdrowotne i wiele innych atrakcji. Całość rozpocznie się o godzinie 11:00 przy wiatach Margitka i Irenka.

Tradycją Tygodnia Osób Niepełnosprawnych są też Dni Otwarte placówek i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W tym roku w swoje progi zapraszają: DPS Niezapominajka, Środowiskowe Domy Samopomocy przy ul. Zamkowej, Podgórnej i Traugutta. W swoje progi zaprasza również firma ACTIV Justyna Grabowska oraz Fundacja Końskie Zdrowie.

— Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Rawskiej we wtorek 21 maja, w godzinach od 10:00 do 13:00. W tych godzinach będzie można zapoznać się z ofertą firmy, jak również uczestniczyć w warsztatach rękodzielniczych, podczas których, uczestnicy stworzą samodzielnie kartki okolicznościowe. Będziemy też obecni ze swoim stoiskiem podczas festynu w Bażantarni — zachęca Justyna Grabowska, właścicielka firmy ACTIV.

Tydzień Osób Niepełnosprawnych od początku istnienia miał przyczyniać się do integracji wszystkich mieszkańców miasta i przybliżać elblążanom środowisko osób z niepełnosprawnościami, ich problemy, oczekiwania, ale i twórczość oraz osiągnięcia. W tym roku PSONI Koło w Elblągu postanowiło zrezygnować z tradycyjnych Dni Otwartych i wyjść naprzeciw mieszkańcom miasta, których chce spotkać w codziennym ich otoczeniu – w parkach, na chodnikach, w drodze do domu, do pracy.

— Chcemy pokazać się każdemu napotkanemu mieszkańcowi, spojrzeć w oczy, zapoznać się, opowiedzieć o nas, naszych działaniach, naszej codzienności i naszym środowisku. Będziemy też zachęcać do wspólnego świętowania podczas Tygodnia Osób Niepełnosprawnych — mówią organizatorzy.

Zwieńczeniem całego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych będzie uroczysty festyn przed Ratuszem Staromiejskim, który odbędzie się w niedzielę 26 maja w godzinach 13:00 – 17:00. Wstęp wolny. Na scenie zaprezentują się dzieci i młodzież z elbląskich przedszkoli i placówek oświatowych, jak również osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorzy. Na zakończenie przed wszystkimi zgromadzonymi wystąpi młodzież ze Studia Artystycznego Katarzyny Panicz Szalone Małolaty a tuż po nich, zwyciężczyni ósmej edycji programu The Voice of Poland, Marta Gałuszewska.

W tym dniu, na specjalnie przygotowanych do tego stoiskach, będzie również okazja do zapoznania się z ofertą, jaką dysponują dla osób z niepełnosprawnościami placówki i instytucje działające Elblągu na rzecz ich i ich rodzin oraz opiekunów.

Tegoroczny Tydzień Osób Niepełnosprawnych w Elblągu obchodzony jest pod nazwą „Elbląg nadaje TON” i organizowany jest przez Prezydenta Miasta Elbląga Michała Missana oraz Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych.

Program Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Elbląg Nadaje TON” 2024



20 maja – Urząd Miejski, Łączności 1

11:00 inauguracja obchodów Tygodnia Osób Niepełnosprawnych i przekazanie klucza do bram miasta.

11:30 Przemarsz ulicami miasta spod Urzędu Miasta pod Ratusz Staromiejski.



22 maja – Biblioteka Elbląska

10:00 wernisaż prac plastycznych uczestników PSONI Koło w Elblągu pt. „Kolor Faktura Przestrzeń” inspirowanych twórczością artystów z przełomu XIX i XX wieku.



22 maja – Ratusz Staromiejski

12:00 „Co w trawie piszczy – wyzwania, potrzeby, oczekiwania” – spotkanie organizacji i instytucji przy okrągłym stole.





23 maja – Park Bażantarnia

10:00 – 14:00 Piknik integracyjny współorganizowany ze Spółdzielnią Mieszkaniową Sielanka. W programie przewidziano gry, konkursy, zabawy, biegi przełajowe, degustacje, tańce, śpiewy, ognisko i wiele innych atrakcji.



24 maja – ulice miasta

PSONI wychodzi na ulice – akcja promocyjna Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu.

26 maja – Starówka, okolice Ratusza Staromiejskiego

13:00 – 17:00 Festyn integracyjno – artystyczny



Na scenie zaprezentują się dzieci i młodzież z elbląskich przedszkoli i placówek oświatowych, jak również osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorzy. Na zakończenie przed wszystkimi zgromadzonymi wystąpi młodzież ze Studia Artystycznego Katarzyny Panicz Szalone Małolaty a tuż po nich, zwyciężczyni ósmej edycji programu The Voice of Poland, Marta Gałuszewska.



Dodatkowo:

21 maja (wtorek)

10:00 – 12:00 Dni Otwarte ŚDS przy ul. Zamkowej, Podgórnej i Traugutta

11:00 – 15:00 Dni Otwarte w Końskim Zdrowiu

10:00 – 13:00 Dni Otwarte w ACTIV Justyna Grabowska



22 maja (środa)

10:00 – 12:00 Dni Otwarte DPS Niezapominajka oraz Dzienny Dom Senior + na Zamkowej



UM Elbląg