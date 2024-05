Europejski Piknik Rodzinny z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. Wystąpią Big Day i Aleksandra Szwed

Przygotowano mnóstwo atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które zapewnią niezapomniane chwile radości. Odbędą się też koncerty i konkursy, które umilą czas wszystkim uczestnikom.

Nie zabraknie także tortu i grochówki! Piknik będzie doskonałą okazją, aby spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, delektując się wiosenną aurą i wspólnym świętowaniem. W programie pikniku znalazły się: strefa edukacji i eksperymentu, zabawy sportowe, zajęcia plastyczne, zabawy z bańkami, malowanie twarzy, urządzenia pneumatyczne dla dzieci, konkursy z nagrodami, wystawa plenerowa, prezentacje beneficjentów funduszy unijnych z Elbląga, a także punkt informacyjny Funduszy Europejskich.

Podczas rodzinnego pikniku na scenie zaprezentują się: zespół Diamenty i Patrycja Lipińska z muzyczno-balonowym show. Przewidziany jest także występ aktorów z Teatru im. Aleksandra Sewruka. Całość uwieńczą koncerty: Aleksandry Szwed — piosenkarki wykonującej covery, znanej m.in. z programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Day, znany z hitu, który śpiewała cała Polska, czyli "W dzień gorącego lata".

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej to nie tylko powód do dumy, ale także ogromna szansa rozwoju dla naszego kraju. Dzięki funduszom europejskim możemy realizować liczne projekty infrastrukturalne, edukacyjne i kulturalne, które znacząco wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców. Fundusze te przyczyniają się do modernizacji miast, wspierania przedsiębiorczości oraz rozwoju nowych technologii, co sprawia, że Polska staje się coraz bardziej nowoczesnym i konkurencyjnym państwem na arenie międzynarodowej.

Do zobaczenia w centrum Elbląga na Placu Kazimierza Jagiellończyka już 24 maja w godz. od 14:00 do 20:30 – świętujmy razem 20 lat Polski w Unii Europejskiej!

Organizatorem wydarzenia jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, współorganizatorem miasto Elbląg, natomiast partnerem Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

UM Elbląg