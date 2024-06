Warto przeczytać: Wioletta Piasecka „Zakochana służąca” [RECENZJA]

Czytaliście „Dom pełen tajemnic” Wioletty Piaseckiej? Pisarka powraca do nas z kontynuacją losów głównych bohaterek – księżnej Sary Reszko, która żyła w XIX-wiecznym dworze, oraz jej służącej Marty Skowronek. W pierwszym tomie księżna próbuje spełnić swoje marzenie o wydaniu książki, lecz niestety czasy, w jakich żyła, nie sprzyjały ani marzycielom, ani tym bardziej kobietom. Była jednak niezależną kobietą, która realizowała swoje pasje wbrew ostracyzmowi swojej klasy i wbrew wszystkim przeciwnościom, których było niemało.

Natomiast „Zakochana służąca” została opisana z perspektywy jej 32-letniej służącej, a później ochmistrzyni. Marta Skowronek została oddana na służbę we dworze jako mała dziewczynka. Jej życie kręci się wokół zawirowań miłosnych i życiowych jej pani – parającej się pisarstwem arystokratki księżnej Sary Leokadii Reszko. Marta jak dotąd nie doświadczyła porywów miłosnych. Jest oddaną, lojalną służącą, ale pewnego dnia, gdy na jej drodze staje przystojny pocztylion Waldemar Promyk, bez reszty traci dla niego głowę.Dziewczyna otrzymuje depeszę z rodzinnych stron wzywającą ją do natychmiastowego przyjazdu. Nie przypuszcza, że przyjdzie jej się zmierzyć z przeciwnościami losu, niczym z najgorszych koszmarów. Tymczasem na drodze Waldemara pojawia się młodziutka zalotna dziewczyna, która postanawia go usidlić. Jak zaważy to na pracy Marty, miłości i jak dotąd przyjacielskich stosunkach z księżną Reszko? Czy mężczyzna oprze się wdziękom urodziwej panny i zastawionym na niego sidłom? Czy kobieta poskleja złamane serce i jeszcze raz zaufa? „Zakochana służąca” to pełna wzruszeń opowieść o przeciwnościach losu, osadzona w historycznych realiach z epoki.