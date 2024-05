Tomek Makowiecki zaśpiewa na Górze Chrobrego. Przed nami Elbląskie Święto Muzyki 2024 [PROGRAM]

— Zaczynamy od parady motoryzacyjnej ulicami Elbląga, następnie parada ulicami Starego Miasta. W tym roku podczas wydarzenia wystąpią: w piątek Opał, Bartek Królik, Novika, sobota na Górze Chrobrego i koncerty Skalpel i Tomek Makowiecki. Niedziela to finał i główny punkt programu, czyli koncerty uliczne na Starym Mieście. Zachęcam wszystkich artystów, którzy chcieliby zaprezentować się tego dnia na ulicach Starówki — można się do nas zgłaszać. Wieczorem odbędzie się parada, podczas której zagra Elbląska Orkiestra Wojskowa i koncert grupy Spięty, wieńczący całą imprezę — zachęca do udziału w wydarzeniu Wojciech Minkiewicz ze Stowarzyszenia Kulturalnego "Co Jest?"

Tegoroczny program wydarzenia zapowiada się niezwykle ciekawie. Każdy znajdzie coś dla siebie:

ELBLĄSKIE ŚWIĘTO MUZYKI - 14-16 CZERWCA

Koncerty, parady, happeningi, wystawy, strefy aktywności twórczej.

Impreza, której intencją jest integracja pasjonatów, ludzi kultury, twórców i odbiorców, mieszkańców Elbląga i turystów.



Program imprezy:



14 czerwca 2024 – Stare Miasto

18:00 Uliczna Parada Motoryzacyjna (ulice Elbląga)

19:00 Parada Otwarcia EŚM 2024 (Stare Miasto)

20:00 koncert OPAŁ (rap | Scena Dziedziniec Muzeum A-H)

21:30 koncert BARTEK KRÓLIK (funk soul pop | Scena Dziedziniec Muzeum A-H)

23:00 koncert / NOVIKA & Mr LEX / Afterparty (Klub Mjazzga)

15 czerwca 2024 - Góra Chrobrego

5:00 - 19:00 - Wystawa prac wielkoformatowych, Strefa Animacji Dziecięcych, Spektakl Teatralny, Warsztaty artystyczne (teren Góra Chrobrego)

19:30 koncert SKALPEL (nu jazz | Scena Góra Chrobrego)

21:00 koncert TOMEK MAKOWIECKI (dobry pop | Scena Góra Chrobrego)

Po zmroku - Świetlne iluminacje



16 czerwca 2024 – Stare Miasto

14:00 - 18:30 - Elbląskie Swięto Moyki 2024 Koncerty Uliczne (Stare Miasto)

15:00 - 18:00 Strefa Animacji Dziecięcych (Przystań Grupy Wodnej)

17:00 PROJEKT MUZYKA - Koncert Dla Dzieci (Przystań Grupy Wodnej)

18:00 - 21:00 Balonowe podróże do nieba (Wyspa Spichrzów)

19:00 Parada Muzyczna EŚM 2024 - Elbląska Orkiestra Wojskowa (Ulice Starego Miasta)

20:30 koncert SPIĘTY (rock alternatywny | Scena Dziedziniec Muzeum A-H)

Udział we wszystkich wydarzeniach Elbląskiego Święta Muzyki jest bezpłatny. Pomysłodawcą i organizatorem Elbląskiego Święta Muzyki jest Stowarzyszenie Kulturalne "Co Jest?"