Drzewka owocowe za odpady. W sobotę odbędzie się festyn GOZ „Nie marnuj, napraw, wymień”

– W czasie trwania festynu, każda osoba, która posiada zbędny i działający sprzęt, będzie mogła go oddać, dając mu w ten sposób drugie życie, a w zamian otrzymując kwiatka. Przygotowaliśmy wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych – zapowiada Andrzej Lemanowicz, dyrektor ZUO.

Na młodszych czeka m.in. dmuchany plac zabaw, tatuaże z brokatu i henny, występy na scenie, pokaz iluzji magika Paulo, malowanie twarzy czy balonowe show. Nie zabraknie też warsztatów edukacyjnych.

Podczas festynu zbierane będą nakrętki, opakowania szklane, kartoniki po płynnej żywności i napojach, zużyte baterie, makulatura, puszki aluminiowe, opakowania z tworzyw sztucznych oraz sprzęt elektroniczny i elektryczny. Za przyniesione odpady mieszkańcy otrzymają punkty.

– Punkty są przyznawane za kilogramy lub za sztukę – zaznacza Joanna Radziuk, kierownik działu ochrony środowiska.

– Punkty wymienia się na nagrody w postaci rośliny ozdobnej, wiaderka na bioodpady lub na nowość w tym roku, czyli na drzewko owocowe.

– Zapraszamy każdą osobę z Elbląga i okolic na przyjście na festyn, po to, by zobaczyć, jak można postępować z odpadami, wciąż się uczyć o segregacji i recyklingu, bo jest to bardzo ważne – dodaje dyrektor ZUO.