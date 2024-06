Awaria pochylni Oleśnica na Kanale Elbląskim. Ewakuowano pasażerów statku Bursztyn

Na pokładzie statku Bursztyn w momencie awarii pochylni Oleśnica było 48 osób. Ze statku na ląd zostało ewakuowanych 45 osób w tym 7 dzieci. Żadna z osób nie wymagała pomocy medycznej. Na statku pozostała tylko obsługa statku — 3 osoby.

— Kanał Elbląski nie jest przygotowany i wszyscy to wiemy. Wody Polskie wciąż coś robią, ale są to prace, które mają charakter bardziej kosmetyczny. Ale mam świadomość, że to wymaga gigantycznych nakładów, żeby coś, co przez kilkadziesiąt lat funkcjonowało właściwie bez remontu, przywrócić do stanu używalności. My mamy statki, które radzą sobie z dużym poziomem zamulenia, z nieczystościami, czy niskim poziomem wody, natomiast myślę, że inne łodzie mogą mieć problem. Sami wykonujemy dużo pracy, aby ten Kanał był żeglowny. Nasze statki, które regularnie pokonują tę trasę, też przecierają dno, usuwamy też przeszkody naturalne, jakieś konary. Tu współpracujemy z Wodami Polskimi. W tym roku mają pojawić się duże pieniądze na te inwestycje okołokanałowe, w tym również na prace na Kanale i mam nadzieję, że to się uda. Same próby pochylniowe w Buczyńcu wypadły dobrze, więc nie powinno być problemów. Są to jednak urządzenia techniczne i zawsze może się coś wydarzyć — mówił na początku maja w rozmowie z Dziennikiem Elbląskim Jakub Urbanowicz, prezes Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.