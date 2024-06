Elbląg: Wystartowały zapisy na wyścigi smoczych łodzi! Zgłoś swoją drużynę

Wyścigi smoczych łodzi to jedna z atrakcji wpisanych w obchody Dni Elbląga. Rywalizacja wioślarzy o Puchar Prezydenta Elbląga została zaplanowana na sobotę, 22 czerwca. Do udziału w imprezie zapraszamy wszystkich chętnych amatorów: grupy nieformalne, zakłady pracy, organizacje pozarządowe, przedstawicieli instytucji, samorządów i klubów sportowych. Główną areną zmagań smoczych łodzi będzie tradycyjnie rzeka Elbląg, pomiędzy mostami Wysokim a Niskim. Dla trzech najlepszych ekip przewidziano puchary oraz medale, a dla wszystkich drużyn pamiątkowe dyplomy. W wyścigu może wziąć udział 18 drużyn.Załoga składa się z 10 osób plus dobosz, czyli osoby nadającej rytm poprzez uderzanie w bęben. Co ważne, mogą to być załogi mieszane – liczba kobiet i mężczyzn może być dowolna. Możliwy jest udział osób, które w dniu startu mają ukończone 14 lat. Zgłoszenia, które przyjmowane są do 19 czerwca, należy przesyłać [ulr=https://docs.google.com/forms/d/1X2vuvB7HV12RaEPzPetDebV1nU1I79U-ShDBX9fbbGw/viewform?edit_requested=true]poprzez formularz Google[/url]. Regulamin zawodów dostępny jest tutaj