W niedzielę XV Bieg Piekarczyka w Elblągu. Będą utrudnienia w ruchu

W niedzielę 9 czerwca w godzinach 7.00-14.30 wyłączona z użytkowania na całej długości będzie ulica Teatralna, wyjątek stanowi wyjazd z CH Zielone Tarasy oraz ze stacji benzynowej – wyjazd jedynie w kierunku ronda.

Na czas przeprowadzenia biegu zostaną wyłączone z ruchu następujące odcinki dróg:

a) jedna jezdnia (pas) drogi wojewódzkiej nr 503 od skrzyżowania z ulicą Różaną w kierunku południowym do skrzyżowania Rycerska/Wigilijna,

b) jedna jezdnia Armii Krajowej (północna),

c) jedna jezdnia ulicy Teatralnej od ronda Zamech w kierunku skrzyżowania z ulicami 12 Lutego i Płk. Dąbka,

d) cała droga wojewódzka nr 504 (12 Lutego) od skrzyżowania z ulicą Teatralną/Nowowiejską do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej/Grota Roweckiego,

e) zostanie wyłączona jezdnia (południowa) ulicy Nowowiejskiej od skrzyżowania z 12 Lutego w kierunku wschodnim do ronda z ul. Traugutta,

f) na ulicy Traugutta od ronda Compiegne w kierunku skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego zostanie wyłączony jeden pas ruchu.

W czasie trwania biegu wjazd i wyjazd na obszar Starego Miasta nie będzie możliwy.

W czasie trwania biegu wjazd i wyjazd na następujące ulice: Powstańców Warszawskich, Pestalozziego, Winna, Zacisze, Kręgielna, Odzieżowa, Królewiecka (od Robotniczej do skrzyżowania z 12 Lutego), Stoczniowa, Bożego Ciała, Ofiar Sprawy Elbląskiej, Niska, Struga, Starowiejska, Słoneczna, Zajchowskiego, Kosynierów Gdyńskich, Łączności, Trybunalska, Ratuszowa nie będzie możliwy.

Przystanki tramwajowe i autobusowe w ciągu ulic Teatralna, Nowowiejska, Browarna, Robotnicza, Królewiecka, Plac Słowiański będą nieczynne w godzinach 9:00 – 13:30.

Także 9 czerwca nieczynny będzie parking oraz postój TAXI przy ulicy Teatralnej, oraz zatoka parkingowa przy ulicy Nowowiejskiej w godzinach 0:00-18.00. Prosimy też o nieparkowanie samochodów na tych parkingach w przeddzień zawodów, tj. 8 czerwca.

Informujemy także, że w związku z trwającym tego dnia (9 czerwca) wyborami do Parlamentu Europejskiego w godzinach 7:00 – 14:30 utrudniony będzie dostęp samochodami do lokali wyborczych znajdujących się w obrębie i przy trasie biegu.

MOSiR Elbląg