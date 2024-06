Próbowali wysadzić bankomat. Nic nie ukradli, ale spowodowali straty na 170 tys. zł

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o włamanie do bankomatu i jego podpalenie. Sprawcy w wyniku swojego działania nie ukradli wtedy pieniędzy jednak straty, jakie spowodowali, oszacowano na 170 000 złotych. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.