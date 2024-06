Muzyka, parady i loty balonem. Przed nami Elbląskie Święto Muzyki 2024

Przed nami wyjątkowe wydarzenie — Elbląskie Święto Muzyki. To impreza, której intencją jest integracja pasjonatów, ludzi kultury, twórców i odbiorców, mieszkańców Elbląga i turystów. W nadchodzący weekend ulice naszego miasta wypełni muzyka od nu jazzu, rapu po muzykę elektroniczną. Ale to niejedyne atrakcje, które zaplanowano.

Rozmawiamy z Wojtkiem Minkiewiczem ze Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? — jednym z organizatorów Elbląskiego Święta Muzyki 2024.

— To już szósta odsłona Elbląskiego Święta Muzyki. Jak zwykle zapowiada się bardzo ciekawie.



— To jest szósta edycja, ale dopiero druga, która jest realizowana z ogólnomiejskich zadań Budżetu Obywatelskiego, więc jest finansowana w większym wymiarze niż cztery pierwsze edycje. To nam pozwoliło na przygotowanie większej liczby atrakcji. Przede wszystkim mamy więcej koncertów rozpoznawalnych, artystów — nazwijmy ich umownie gwiazdami. Nie są to artyści z tak zwanego pierwszego sortu komercyjnego. Natomiast są to zdecydowanie artyści z pierwszego sortu artystycznego i jakościowego, który reprezentują w swoich gatunkach naprawdę bardzo wysoki i fajny poziom.



Zresztą też przez wielu słuchaczy, odbiorców doskonale znani, ale raczej tym, którzy się interesują takimi gatunkami. Mamy trzy dni działań. Zostało to podzielone w ten sposób, że w piątek jest parada uliczna obejmująca całe miasto, przejedziemy się wszystkimi głównymi ulicami. Później parada otwarcia już ulicami starówki, piesza na dziedziniec muzeum Archeologiczno-Historycznego, gdzie rozpoczną się pierwsze koncerty, i to jest Stare Miasto. Drugi dzień — sobota — to wydarzenia na Górze Chrobrego. Tradycyjnie staramy się wyjść z naszymi imprezami gdzieś poza Stare Miasto. Tam będziemy mieli różne strefy animacji dla dzieciaków — latawce, proszki Holi i inne animacje. A wieczorem koncerty. W niedzielę znowu wracamy na Stare Miasto. Tu jest ta zasadnicza część, a przynajmniej tak traktowana przez organizatorów, czyli koncerty uliczne głównie elbląskich artystów wszelkich gatunków, wszelkich możliwych poziomów zaawansowania: od amatorów zupełnych po zawodowców. Będzie to kilka czy kilkanaście stacji muzycznych. Wieczorem balon do nieba jako atrakcja taka może pozamuzyczna, ale tam też będzie muzyka. A na zakończenie parada prowadzona przez Elbląską Orkiestrę Wojskową. No i ostatnie koncerty na dziedzińcu muzeum, które zamykają tegoroczne Elbląskie Święto Muzyki.

— Jedną z najciekawszych tegorocznych atrakcji będą loty balonem.

— Zwykle staramy się przygotować jakąś atrakcję właśnie taką, której jeszcze nie było i tym razem wpadliśmy właśnie na taki pomysł. Zainteresowanie jest duże, ale trzeba sobie z tego zdawać sprawę, bo to jest bardzo istotne: balon poleci tylko jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne, i to jest bardzo ważny szczegół. Piloci, organizatorzy lotu balonem nie przyjadą w ogóle, jeśli będzie prognozowany na przykład silny wiatr czy sytuacje, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu, także chuchamy na zimne i patrzymy w niebo; jeśli będą sprzyjające warunki, polecimy balonem. Prawdopodobnie nie wszyscy, którzy chcieliby, ponieważ jest ograniczona ilość miejsc w koszu. Jesteśmy w stanie tylko pewną ilość osób z niego wypuścić w ciągu godziny, a na trzy godziny zaplanowane są loty balonem. Mam nadzieję, że przynajmniej część osób, której uda się z tego skorzystać, będzie super zadowolona.

Odbierz talon na balon

Bezpłatne loty balonem będą odbywać się na Wyspie Spichrzów w niedzielę 16 czerwca od godz. 18 do 21 w ramach Elbląskiego Święta Muzyki 2024. Co zrobić, aby zdobyć bezpłatny „talon na balon”?

Wejściówki, czyli tzw. talony na balon będą darmowe i będzie ich 150 szt.

Będą trzy rodzaje wejściówek podzielonych godzinowo: na godz. 18, 19 i 20.

Wejściówki będą rozdawane w trakcie piątkowej parady, 14 czerwca w godzinach ok. 19.30 - 20.00.

Loty balonem odbędą się wyłącznie w warunkach atmosferycznych gwarantujących bezpieczeństwo lotów. O starcie lub rezygnacji z lotów decyduje wyłącznie pilot balonu — przedstawiciel firmy organizującej loty. Godziny na talonach są przybliżonymi przedziałami czasowymi mającymi usprawnić logistykę i uniknąć długiego oczekiwania.

W koszu balonu może się przy odpowiednich warunkach atmosferycznych zmieścić maksymalnie 5-6 osób plus pilot.

Posiadanie talonu nie będzie gwarancją realizacji lotu przez posiadacza. Na ilość osób, które będą mogły skorzystać z oferty, wpływają warunki pogodowe, logistyka, sprawna wymiana uczestników.

— Pamiętajmy także, że loty odbywają się w ramach Elbląskiego Święta Muzyki, a nie Elbląskiego Dnia Lotów Balonem, w związku z tym liczymy, że to właśnie muzyka będzie głównym bohaterem tego weekendu — przekazują organizatorzy Elbląskiego Święta Muzyki.