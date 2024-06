Co, gdzie, kiedy w Elblągu i powiecie. Sprawdź kalendarz imprez zaplanowanych na czerwiec [BEZPŁATNE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE]

CO, GDZIE, KIEDY



CO: KONCERT „LAUR MŁODYCH WIRTUOZÓW”

GDZIE: TEATR IM. ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLĄGU

KIEDY: 14 CZERWCA, GODZ. 18

Elbląski Klub Rotary ma zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję koncertu charytatywnego pn „Laur młodych wirtuozów”, który odbędzie się w Teatrze im. A. Sewruka. W ramach koncertu wystąpią utalentowani wychowankowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu z popisowym repertuarem.

Bezpłatne zaproszenia są do odebrania w kasie Teatru oraz sekretariacie Szkoły Muzycznej.



CO: ELBLĄSKIE ŚWIĘTO MUZYKI 2024

GDZIE: ELBLĄG

KIEDY: 14-16 CZERWCA

Koncerty, parady, happaningi, wystawy, strefy aktywności twórczej.

Impreza, której intencją jest integracja pasjonatów, ludzi kultury, twórców i odbiorców, mieszkańców Elbląga i turystów. Miasto jest takie, jak ludzie, którzy je tworzą. Pięknych osób w Elblągu nie brakuje. Zapraszamy do czynnego lub biernego udziału wszystkich, dla których sztuka i dobre relacje są ważne. Róbmy coś!



PROGRAM IMPREZY:

14 czerwca 2024 – Stare Miasto

18:00 Uliczna Parada Motoryzacyjna (ulice Elbląga)

19:00 Parada Otwarcia EŚM 2024 (Stare Miasto)

20:00 koncert OPAŁ (rap | Scena Dziedziniec Muzeum A-H)

21:30 koncert BARTEK KRÓLIK (funk soul pop | Scena Dziedziniec Muzeum A-H)

23:00 koncert / DJ Set NOVIKA (Klub Mjazzga)



15 czerwca 2024 – GCH

15:00-19:00 Wystawa prac wielkoformatowych, Strefa Animacji Dziecięcych, Spektakl Teatralny, Warsztaty artystyczne (teren Góra Chrobrego)

19:30 koncert SKALPEL (nu jazz | Scena Góra Chrobrego)

21:00 koncert TOMEK MAKOWIECKI (dobry pop | Scena Góra Chrobrego)

Po zmroku – Świetlne iluminacje

16 czerwca 2024 – Stare Miasto

14:00-18:30 Elbląskie Święto Muzyki 2024 – Koncerty Uliczne (Stare Miasto)

15:00-18:00 Strefa Animacji Dziecięcych (Przystań Grupy Wodnej)

17:00 PROJEKT MUZYKA – Koncert Dla Dzieci (Przystań Grupy Wodnej)

18:00-21:00 Balonowe podróże do nieba (Wyspa Spichrzów)

19:00 Parada Muzyczna EŚM 2024 – Elbląska Orkiestra Wojskowa (Ulice Starego Miasta)

20:30 koncert SPIĘTY (rock alternatywny | Scena Dziedziniec Muzeum A-H)

Udział we wszystkich wydarzeniach Elbląskiego Święta Muzyki 2024 jest bezpłatny.

Pomysłodawcą i organizatorem Elbląskiego Święta Muzyki jest Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?



CO: PIONIERSKI SPACER Z PRZEWODNIKIEM

GDZIE: ULICA PIONIERSKA, PRZY WEJŚCIU DO PARKU KAJKI

KIEDY: 15 CZERWCA

W sobotę, 15 czerwca odbędzie się spacer z przewodnikiem zaplanowany wspólnie, przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej. Spacer poprowadzony tropem elbląskich pionierów, skończy się zwiedzaniem wystawy „Oswoić miasto” w elbląskim „Światowidzie”.

– Z okazji finisażu wystawy multimedialnej „Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan w latach 1945-49” wspólnie z PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej postanowiliśmy zorganizować spacer, który odbędzie się tropem elbląskich pionierów, czyli ludzi, którzy trafili do Elbląga zaraz po wojnie i tu budowali swoje nowe życie, a jednocześnie życie miasta – mówi Edyta Bugowska z Regionalnej Pracowni Digitalizacji. Spacer rozpocznie się w sobotę o godz. 9.00 na ulicy Pionierskiej, przy wejściu do Parku Kajki. Poprowadzi go przewodniczka PTTK Małgorzata Światkowska. Nie zabraknie odniesień do przedwojennej historii osiedla Heimstӓtten, ale tematem przewodnim spaceru będzie powojenna historia miasta, a także ludzi je zamieszkujących. Sam spacer potrwa około godziny i zakończy się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” – tu będzie można uzyskać kolejne informacje o mieście i zobaczyć materiały multimedialne na wystawie „Oswoić miasto”. Na II piętrze „Światowida” są dostępne archiwalne fotografie i filmy – kroniki, pokazujące Elbląg przedwojenny i podczas przejścia Armii Czerwonej, wspomnienia ludzi, którzy znaleźli się w mieście chwilę po wyzwoleniu, sprzęty, których używali elbląscy pionierzy. Jest również mapa, na której odnaleźć można nazwy ulic przedwojennych, z czasów PRL-u i obecne. Będzie to audiowizualne rozwinięcie tematów podjętych podczas spaceru z przewodnikiem. Na koniec, po obejrzeniu jej przez wszystkich chętnych, wystawa zostanie uroczyście wyłączona.

Wstęp wolny.

CO: 32. OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KULTURY MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

GDZIE: AMFITEATR W MŁYNARACH

KIEDY: 15 CZERWCA

15 czerwca w Młynarach rozpocznie się 32. Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2024. W ciągu 30 lat w ramach Przeglądu na młynarskiej scenie zaprezentowało się ponad 500 wykonawców skupionych w ponad 250 różnych zespołach. Prezentowany był folklor praktycznie wszystkich mniejszości narodowych mieszkających w Polsce oraz folklor innych krajów. W tym roku mamy przyjemność gościć takich artystów jak: Zespół Pieśni i Tańca Dumka, Hitano, Patrycja Runo- Królowa Cygańskiej Piosenki, Roland Bilicki & Gipsy Kings, Horpyna.

Podczas tegorocznych Integracji nie zabraknie degustacji regionalnych potraw. Zaplanowano również atrakcje dla najmłodszych.

Organizatorami wydarzenia są: Ośrodek Kultury w Młynarach i Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar. Zadanie współfinansowane jest ze środków Starostwa Powiatowego w Elblągu, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich. Fantastyczna atmosfera i dużo dobrej muzyki już 15 czerwca w Amfiteatrze w Młynarach. Inauguracja o godz. 16.



CO: XXIX ŻUŁAWSKIE TARGI ROLNE

GDZIE: ODDZIAŁ POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W STARYM POLU

KIEDY: 15-16 CZERWCA

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział Stare Pole, zaprasza na XXIX Żuławskie Targi Rolne: Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich – Wystawa Specjalistyczna, które odbędą się w dniach 15-16 czerwca 2024 roku w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.

PROGRAM TARGÓW:

Sobota – 15 czerwca 2024

9:00 – 17:00 – zwiedzanie stoisk wystawowych

9:00 – 17:00 – pokaz gołębi, królików i drobiu ozdobnego

10:00 – 16:00 – Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich: wystawa specjalistyczna

10:00 – 11:30 – konkurs „Najpiękniejszy królik hodowlany”

10:00 – 11:30 – konkurs gołębi rasowych

10:00 – 11:30 – konkurs drobiu ozdobnego

10:00 – 11:30 – konkurs „Hit targowy”

10:00 – 11:30 – konkurs „Walory marketingowe stoiska”

10:00 – 11:30 – konkurs „Technologia przyjazna dla środowiska”

12:00 – 13:00 – otwarcie targów

13:00 – 14:00 – występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Lidzbark z kapelmistrzem Grzegorzem Orłowskim

14:00 – 14:30 – konkurs KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

14:30 – 16:00 – występ zespołu New Smile



Niedziela – 16 czerwca 2024

9:00 – 17:00 – zwiedzanie stoisk wystawowych

9:00 – 17:00 – pokaz gołębi, królików i drobiu ozdobnego

9:30 – 10:30 – Konkurs Młodego Hodowcy – konie

10:30 – 12:30 – Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich: wystawa specjalistyczna, nagradzanie laureatów

12:30 – 13:30 – Konkurs Młodego Hodowcy – cielęta

OFERTA TARGOWA:

– ekspozycje targowe: maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze; budownictwo i wyposażenie budynków inwentarskich; samochody osobowe i dostawcze; informacja i usługi (banki, agencje, samorządy, prasa itp.); rzemiosło (meble i ozdoby ogrodowe, wiklina itp.); pasze i dodatki paszowe; chemia w rolnictwie; ogrodnictwo i szkółkarstwo; ekologia i ochrona środowiska

– przetwórstwo spożywcze: produkt regionalny i tradycyjny

– prezentacja rękodzieła i sztuki ludowej



CO: II ELBLĄSKI FESTIWAL ORGANOWY

GDZIE: PARAFIA ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W ELBLĄGU

KIEDY: 16 CZERWCA

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu, Parafia katedralna pw. św. Mikołaja w Elblągu oraz Fundacja Beaty i Marka Górskich „Dialog, Rozwój I Miłosierdzie” mają zaszczyt zaprosić na II Elbląski Festiwal Organowy.

Program festiwalu:

16.06 – Andreas Jetter (Chur/Szwajcaria) – organy

Kościół pw. św. Wojciecha, ul. Wiejska 4, Elbląg

Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Zapraszamy na godzinę 19:00.



CO: KLUB KSIĄŻKOWYCH LUDKÓW

GDZIE: BIBLIOTEKA MŁODEGO CZYTELNIKA BULAJ

KIEDY: 20 CZERWCA

20 czerwca, godz. 11:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Spotkanie w Klubie Książkowych Ludków dla dzieci w wieku 2-3 lata wraz z rodzicami/opiekunami (wstęp wolny ).

CO: NOC KUPAŁY 2024

GDZIE: PRZYSTAŃ GRUPY WODNEJ

KIEDY: 20 CZERWCA

Noc Kupały świętować będziemy 20 czerwca na Przystani Grupy Wodnej.

O 22.00 wypłyniemy na rzekę. Prosimy o przyjście 20 minut wcześniej.

Zapraszamy do wynajęcia kajaków, rowerów wodnych i motorówek, które przystrojone światłem zapewnią niesamowite wrażenia. Można przynieść dodatkowo własne oświetlenie. W tym roku planujemy też niespodziankę – ognisko na rzece:)

Organizujemy też konkurs na najciekawsze przebranie oraz najpiękniejszy wianek.

Do wygrania vouchery na 1h pływania motorówką (I miejsce), rowerem wodnym (II miejsce) i kajakiem (III miejsce).

CO: DNI ELBLĄGA 2024

GDZIE: STARE MIASTO

KIEDY: 21-23 CZERWCA

Dni Elbląga już tradycyjnie odbywają się w pierwszy weekend wakacji, w tym roku w dniach 21-23 czerwca na placu przy katedrze. Gwiazdami Dni Elbląga 2024 będą Lanberry, Danzel, Gromee, DJ Skytech, Kwiat Jabłoni i Electric Girls.

STREFA KONCEROWA

Piątek 21 czerwca

STREFA KIBICA:

17.00-20.00 Pokazy i warsztaty freestyle football - Miłosz Stopiński - TEN OD PIŁKI/ Bulwar Zygmunta Augusta

18.00-19.45 Mecz Polska - Austria/ Bulwar Zygmunta Augusta

19.45 Salsa i bachata w wykonaniu Szkoły Tańca SALSA Elbląg/ plac przy Katedrze

20.00 DJ TOYA/ plac przy Katedrze

21.00 DANZEL/ plac przy Katedrze

22.00 Gromee/ plac przy Katedrze

Sobota 22 czerwca

18.00 Występy elblążan z 7. edycji The Voice Kids/ plac przy Katedrze

19.00 koncert „The ULTIMATE Zimmer MUSIC”

Elbląska Orkiestra Kameralna pod batutą Hadriana Tabęckiego/ plac przy Katedrze

21.00 Electric Girls/ plac przy Katedrze

22.00 DJ SKYTECH/ plac przy Katedrze





Niedziela 23 czerwca

16:45 – Wręczenie Nagrody Prezydenta Elbląga zawodowej rodzinie zastępczej - „MOC RODZINY”

17.00 Występ zespołu Szalone i Szalone Małolaty ze Studia Artystycznego Katarzyny Panicz

17.30 Występ zespołu Diamenty z Młodzieżowego Domu Kultury

18.00 Koncert AG Carmen

19.30 Lanberry

21.00 Kwiat Jabłoni

STREFA GASTRONOMICZNO - HANDLOWA - Bulwar Zygmunta Augusta/

piątek godz.: 12.00-24.00, sob./niedz. godz.: 10.00-24.00



STREFA RODZINNA

Sobota 22 czerwca

11.00 - 18.00 Bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie -parking przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym

11.00 - 18.00 Wystawa ilustracji książkowej wydawnictwa "Dwie siostry"/ Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ, ul. Zamkowa 1

11.00 - 18.00 Kraina Buka w Bulaju – gry i zabawy z przyrodą dla najmłodszych - Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej/ Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ, ul. Zamkowa 1

11.00 - 18.00 Stoisko Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu-malowanie twarzy, wyplatanie warkoczyków/ dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

11.00 - 18.00 Wystawa statyczna szybowca/plac przed Muzeum Archeologiczno-Historycznym

11.00 - 14.00 Pokazy i warsztaty eksperymentów chemicznych z EPT/ dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida

11.00 - 18.00 „Majsterkowo” - Castorama – warsztaty dla dzieci/ dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida

11.00 - 13.00 Warsztaty edukacyjne dla dzieci pn. "Dzień dinożaura 3"/ dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida ! obowiązują zapisy: elkamera@bibliotekaelblaska.pl

Dobra zabawa z Fabryką Dobra- strefa animacji dla dzieci/ dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida

• 10.00 - 17.00 Sensoplastyka dla maluszków, zajęcia muzyczne, spotkanie z psychologiem dziecięcym i fizjoterapeutą

• 13.00 - 14.00 Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. "Elbląg - Moje Miasto"

• 14.00 - 15.00 W krainie Pana Kleksa - kleksografia, kalambury, kleksowe przypinki

• 15.00 - 16.00 Wspólne tworzenie slajmów i eksperymenty

13.00 - 17.30 Rodzinna gra biblioteczna pn. "Elbląskie Skarby"/ dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida

13.00 - 18.00 Strefa sportu z MKS TRUSO

18.00 - 19.00 Teatr Vaška: spektakl dla dzieci pn."Kapryśna Księżniczka"/ Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, sala ul. św. Ducha 3-7



Niedziela 23 czerwca

11.00 - 17.00 Bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie/ parking przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym

11.00 - 17.00 Kraina Buka w Bulaju – gry i zabawy z przyrodą dla najmłodszych - Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej/ Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ, ul. Zamkowa 1

11.00 - 15.00 Wystawa ilustracji książkowej wydawnictwa "Dwie siostry"/ Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1

11.00 - 13.00 Warsztaty edukacyjne dla dzieci pn. "Dzień dinożaura 3"/ dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida obowiązują zapisy: elkamera@bibliotekaelblaska.pl)

11.00 - 17.00 Stoisko Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu-malowanie twarzy, wyplatanie warkoczyków/ dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

11.00 - 14.00 Warsztaty tworzenia ilustracji architektonicznej dla młodzieży i dorosłych/ dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida ( obowiązują zapisy: elkamera@bibliotekaelblaska.pl)

11.00 - 14.00 Pokazy i warsztaty eksperymentów chemicznych z EPT/ dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida

11.00 - 17.00 „Majsterkowo” - Castorama – warsztaty dla dzieci/ dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida

11.00 - 17.00 Wystawa statyczna szybowca/ plac przed Muzeum Archeologiczno-Historycznym

11.00 - 17.00 Dobra zabawa z Fabryką Dobra - strefa animacji dla dzieci/ dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida

11.00 - 17.00 Sensoplastyka dla maluszków, zajęcia muzyczne, spotkanie z psychologiem dziecięcym i fizjoterapeutą

13.00 - 14.00 Piekarczykowy Zawrót Głowy "wydzieranki, wyklejanki"

14.00 - 17.00 Wspólne tworzenie slajmów i eksperymenty

16.00 - 18.00 W krainie Pana Kleksa - kleksografia, kalambury, kleksowe przypinki

12.00 Prelekcja „Prawidłowe wzorce ruchowe wśród młodzieży” Marta Komar, Piotr Wilma „Młode Dziki”/ Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, sala ul. św. Ducha 3-7

12.00 - 14.00 Bal Przebierańców dla Najmłodszych z okazji 30. edycji Dni Elbląga/ Ratusz Staromiejski, sala koncertowa

13.00 Pokaz i warsztaty Muay Thai Infinity Fight Elbląg/ dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida

13.00 - 15.00 ekoM.O.D.A warsztaty inspirowane książką "M.O.D.A" K. Świeżak z ilustracjami K. Boguckiej/ Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1

13.00 - 17.00 Strefa sportu MKS Truso

STREFA SPOŁECZNA/ Bulwar Zygmunta Augusta

Punkt Konsultacji Społecznych oraz Punkt Informacyjny Elbląskiego Budżetu Obywatelskiego

• Piątek 21 czerwca, godz. 15.00 – 18.00

• Sobota 22 czerwca 10.00-18.00

• Niedziela 23 czerwca 11.00-17.00

STREFA ZDROWIA/Bulwar Zygmunta Augusta



Piątek 21 czerwca

15.00 - 18.00 Punkty badań profilaktycznych (pomiar: ciśnienia krwi, poziomu glukozy, cholesterolu i trójglicerydów, BMI wraz ze składem masy ciała, edukacja i profilaktyka zdrowotna)

15.00 - 18.00 Quizy z nagrodami dla dzieci, symulatory: alkogogle, narkogogle

Sobota, 22 czerwca

10:00 - 18:00 Punkty badań profilaktycznych

10.00 - 16.00 DERMOBUS – mobilne badania znamion na skórze

10.00 - 16.00 Punkt Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek - nauka samobadania piersi, edukacja i profilaktyka zdrowotna

Niedziela 23 czerwca

11.00 – 17.00 Punkty badań profilaktycznych (pomiar: ciśnienia krwi, poziomu glukozy, cholesterolu i trójglicerydów, BMI wraz ze składem masy ciała, edukacja i profilaktyka zdrowotna)

11.00-17.00 Quizy z nagrodami dla dzieci, symulatory: alkogogle, narkogogle

STREFA SENIORA/ dziedziniec Muzeum Archeologiczno – Historycznego

Sobota 22 czerwca

W programie m.in.

11.00-18.00 Stanowisko Policji dot. bezpieczeństwa

Stanowisko dot. bezpieczeństwa w świecie bankowości

Stanowisko Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu - gry pamięciowe dla seniorów, stanowisko do rehabilitacji

Stanowisko z konsultacjami dotyczącymi słuchu

Wystawa zabytkowych samochodów

12.00 - 16.00 Występy artystyczne Seniorów

15.00 Taneczno fitnessowe zajęcia Globdance® oraz nauka tańca Bachata

16.00-18.00 Dancing z animacjami tanecznymi wraz z poczęstunkiem/ Dzienny Dom Senior PLUS, ul. Zamkowa 16A

Niedziela 23 czerwca

W programie m. in.:

11.00 Koncert „LAZURKI” ze Środowiskowego domu Samopomocy LAZARUS

11.00 - 17.00 Stanowisko Policji dot. bezpieczeństwa

• Stanowisko Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – gry pamięciowe dla seniorów, stanowisko do rehabilitacji

• Wystawa zabytkowych samochodów

• Forum Inicjatyw Pozarządowych

12.00 - 16.00 Występy artystyczne Seniorów

12.00 Prelekcja Policji w sprawie bezpieczeństwa i wyłudzeń wśród seniorów/ Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, sala ul. św. Ducha 3-7



STREFA ROZRYWKI

Piątek 21 czerwca

12.00 – 24.00 Wesołe miasteczko / Bulwar Zygmunta Augusta

12.00 – 24.00 Przejażdżki kołem widokowym/ Bulwar Zygmunta Augusta

13.00 - 16.00 Holy Festiwal – zabawa z DJ / Grota Miejscówka - Park Planty

13.00 – 16.00 Fotobudka 360O – pamiątkowe zdjęcie z okazji 30.edycji Dni Elbląga/ Park Planty

16.00 – Elbląg z kajaka/ miejsce spotkania: przystań kajakowa MOSIR, ul. Radomska 5

16.30 – Spacer z przewodnikiem „Śladami Piekarczyka”/ miejsce spotkania: Brama Targowa

18.00 – 21.00 Fotobudka 360O – pamiątkowe zdjęcie z okazji 30.edycji Dni Elbląga/ Bulwar Zygmunta Augusta

18:00 Wystawa prac malarskich „Głos koloru” Alicji Anuszek/ Kiosk Kultury – Przystań Grupy Wodnej

Sobota 22 czerwca

7.45 - Rejs Żeglugi Gdańskiej na trasie: Elbląg-Krynica Morska/ nadbrzeże rzeki Elbląg

10.00 – Elbląg z kajaka/ miejsce spotkania: Przystań kajakowa MOSIR, ul. Radomska 5

10.00 – 18.00 Interaktywna Wystawa Dawnej Książki i Prasy Elkamera/ Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, ul. Św. Ducha 3-7 (bilety do nabycia w Centrum Obsługi Czytelnika)

10.00 – 24.00 Wesołe miasteczko / Bulwar Zygmunta Augusta

10.00 – 24.00 Przejażdżki kołem widokowym/ Bulwar Zygmunta Augusta

10.00 – 13.00 Dzień otwarty Browaru w Elblągu/ ul. Browarna 71

10.00 - 17.00 Wyścig Smoczych Łodzi/ rzeka Elbląg, nadbrzeże od strony ul. Wybrzeże Gdańskie

10.30 - 14.00 45. Konkurs o tytuł "Najlepszego Kierowcy Regionu Elbląskiego"/ Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o. o, ul. Nowodworska 46

11.00 Spacer z przewodnikiem "Śladami Piekarczyka"/ miejsce spotkania: Brama Targowa

11.00 - 18.00 Warsztaty edukacyjno-rzemieślnicze CKZiU ECEZ/ Bulwar Zygmunta Augusta

11.00 - Rowerowy Elbląg - zwiedzanie miasta/ miejsce spotkania: Plac Słowiański

12.00 – 20.00 Fotobudka 360 O – pamiątkowe zdjęcie z okazji 30.edycji Dni Elbląga/ Bulwar Zygmunta Augusta

12.00 - 14.00 Międzynarodowa "Sobota z przewodnikiem"/ miejsce spotkania: Brama Targowa

• Dni Elbląga (jęz. angielski)- godz. 12.00

• Dni Elbląga (jęz. niemiecki)- godz. 14.00

14.00-15.00 Piana Party/ Przystań Grupa Wodna

15.30 - Prelekcja "Elbląg miasto Hanzy"/ miejsce spotkania: Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, ul. Św. Ducha 3-7, sala kinowa

ok. godz.22.00 - Letnie kino pod chmurką/ Park Kajki

Niedziela 23 czerwca

09.00 - 16.00 Zawody o tytuł najsilniejszej ręki Elbląga - IRON HAND/ rzeka Elbląg, nadbrzeże od strony Bulwaru Zygmunta Augusta

10.00 – 15.00 Interaktywna Wystawa Dawnej Książki i Prasy Elkamera/ Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, ul. Św. Ducha 3-7 (bilety do nabycia w Centrum Obsługi Czytelnika)

10.00 – 24.00 Wesołe miasteczko / Bulwar Zygmunta Augusta

10.00 – 24.00 Przejażdżki kołem widokowym/ Bulwar Zygmunta Augusta

10.00 – Elbląg z kajaka/ miejsce spotkania: przystań kajakowa MOSIR, ul. Radomska 5

11.00 - Spacer z przewodnikiem "Elbląskie kamienice i ich tajemnice"/ miejsce spotkania: Brama Targowa

11.00-17.00 Warsztaty edukacyjno-rzemieślnicze CKZiU ECEZ/ Bulwar Zygmunta Augusta

12.00 - 14.00 Warsztaty z tworzenia wianków/ Ratusz Staromiejski, parter

12.00 – 20.00 Fotobudka 360O – pamiątkowe zdjęcie z okazji 30.edycji Dni Elbląga/ Bulwar Zygmunta Augusta



CO: KIOSK: ALICJA ANUSZEK – GŁOS KOLORU

GDZIE: KULTURALNY KIOSK

KIEDY: 21 CZERWCA

21 czerwca o godz. 18, w Międzynarodowy Dzień Muzyki, odpalamy nasz Kulturalny Kiosk wizualnie i dźwiękowo! Zapraszamy na pierwszy w tym sezonie wernisaż. Przed Państwem Alicja Anuszek i jej malarstwo. Feeria to pojęcie bez wątpienia znane artystom i miłośnikom sztuki. Alicja Anuszek jest artystką, która bardzo skutecznie pokazuje to odbiorcom, chcącym się zbliżyć do malarstwa. Jej prace są przepełnione kolorami, które sprawiają wrażenie, jakby były bohaterami sztuki teatralnej. Nurt malarstwa, w którym porusza się Alicja jest niesamowicie angażujący dla niej jako twórcy, ale też jako człowieka, który jest chłonny i łasy na doznania wizualne. Alicja działa na wielu płaszczyznach twórczych – spełnia się również jako wokalistka, pisze własne utwory. Wystawa „Głos koloru” jest projektem mającym pokazać odbiorcy, w jaki sposób można łączyć miłość do dźwięku i obrazu. Prace powstawały w latach 2022-2024 w domowej pracowni artystki.

Tradycyjnie atmosfera piknikowa, mamy nadzieję, że znajdziecie chwilę podczas Dni Elbląga, by zajrzeć na nasze artystyczne 7m2.



CO: SOBOTA Z BIBLIOTEKĄ ELBLĄSKĄ

GDZIE: BIBLIOTEKA ELBLĄSKA

KIEDY: 22 CZERWCA

22 czerwca, godz. 11:00-15:00, Kostka, ul. Wybickiego 20 – Planszówkowy Zawrót Głowy: rozgrywki gier planszowych (wstęp wolny).

Zapraszamy młodszych, starszych, rodziny i grupy znajomych na rozgrywki gier planszowych. 22 czerwca, godz. 12:00, Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – „Kreatywna Lokomotywa”: zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5+ (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 90). Zbliżają się wakacje i najwyższy czas pomyśleć o ochronie przed słońcem. Dlatego też zaprosimy dzieci do wykonania przeciwsłonecznych daszków, które z pewnością przydadzą się na wakacyjne wyprawy. Praktyczny i łatwy do wykonania daszek z papierowego talerzyka będzie można dowolnie ozdobić, przez co nabierze on osobistego charakteru. 22 czerwca, godz. 12:00, filia nr 3 przy al. J. Piłsudskiego 17 – Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne „Hura! Już wakacje” dla dzieci w wieku 3-9 lat wraz z opiekunami ( wstęp wolny ).

Inspiracją zajęć będzie opowiadanie Nadii Berkane i Alexis Nesme pt. „Marysia nad morzem”.

CO: ZIOŁA ŚWIĘTOJAŃSKIE – WARSZTATY TERENOWE Z MICHAŁEM KONKELEM

GDZIE: BAŻANTARNIA

KIEDY: 25 CZERWCA

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zapraszają 25 czerwca 2024 (wtorek) na Zioła świętojańskie | warsztaty terenowe z Michałem Konkelem poświęcone ziołom świętojańskim. Spotkanie poprowadzi Michał Konkel – biolog, archebotanik, z zawodu zielarz-fitoterapeuta, edukator ziołolecznictwa. Spotkanie jest bezpłatne, ale obowiązują zapisy. Warsztaty skierowane są do osób dorosłych. Zapraszamy! Spotkanie odbędzie się w Parku Bażantarnia, we wtorek 25 czerwca o godz. 16.00 (więcej szczegółów na temat spaceru przekażemy e-mailem potwierdzającym udział). W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z zasadami zbioru ziół, sposobami ich przechowywania oraz wykorzystywania na użytek własny. Po spotkaniu zapraszamy na wspólne ognisko (prowiant we własnym zakresie). Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem pod adres: pkwe.wydarzenia@warmia.mazury.pl. Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!



CO: STREFA MOCY, CZYLI PIKNIK RODZINNY POŚWIĘCONY ROZWOJOWI OSOBISTEMU I DUCHOWEMU

GDZIE: PLAC KATEDRALNY W ELBLĄGU

KIEDY: 28-30 CZERWCA

W dniach 28-30 czerwca na Placu Katedralnym w Elblągu odbędzie się Strefa Mocy, czyli piknik rodzinny poświęcony rozwojowi osobistemu i duchowemu. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Przez trzy dni, w godz. 16-22, uczestnicy będą mogli wziąć udział w inspirujących konferencjach, posłuchać wzruszających świadectw oraz skorzystać z różnorodnych atrakcji przeznaczonych zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.

Program wydarzenia obejmuje:

– Konferencje i warsztaty z udziałem ekspertów w dziedzinie rozwoju osobistego i duchowego.

– Strefę dziecięcą, gdzie najmłodsi będą mogli uczestniczyć w kreatywnych warsztatach, grach i zabawach pod opieką animatorów.

– Grywalizację, która dostarczy mnóstwo zabawy i zdrowej rywalizacji.

– Speed dating dla osób pragnących nawiązać nowe znajomości w niekonwencjonalny sposób.

– Teatr uliczny, który z pewnością oczaruje uczestników swoimi spektaklami.

– Food trucki serwujące różnorodne dania, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Ponadto dla wszystkich uczestników będą dostępne bezpłatnie napoje i drobny poczęstunek.