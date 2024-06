Kolorowa parada na Starym Mieście otworzyła Elbląskie Święto Muzyki 2024 [ZDJĘCIA]

— Wszystko to po to, aby w Elblągu, który bardzo kochamy, było więcej radości i uśmiechu — przekazał podczas otwarcia wydarzenia Wojtek Minkiewicza ze Stowarzyszenia Co Jest?

I dodał: — Dziś po raz szósty zaczynamy Elbląskie Święto Muzyki, czyli imprezę, która powstała z niczego i rozrosła się do naprawdę czegoś. Chcemy, aby koncerty i spotkania, były okazją do tego, żeby się wzajemnie uśmiechnąć, poklepać po plecach oraz zapomnieć o troskach.

Elbląskie Święto Muzyki już na stałe wpisało się w kalendarz elbląskich imprez. To już 6. edycja tego wydarzenia.

Udział we wszystkich wydarzeniach Elbląskiego Święta Muzyki 2024 jest bezpłatny. Pomysłodawcą i organizatorem Elbląskiego Święta Muzyki jest Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?