33-latek nie miał prawa jazdy, był poszukiwany i jechał zygzakiem po siódemce. W trakcie jazdy zajeżdżał drogę innym kierowcom, wystawiał przez szybę ręce i nogi oraz ostentacyjnie pił... piwo prosto z butelki [VIDEO]

Policjanci Grupy SPEED z elbląskiej komendy w trakcie służby zatrzymali do kontroli osobowego forda. Jego kierowca jechał trasą S7 w kierunku Warszawy, niepokojąc swoim zachowaniem innych kierowców. 33-latek zajeżdżał im drogę, miał też wystawiać przez szybę kończyny i jechać zygzakiem. Gdy policjanci postanowili wyjaśnić powód takiego zachowania, okazało się, że mężczyzna był po alkoholu, nie miał prawa jazdy i ważnego OC. Był również poszukiwany przez prokuraturę.Ta interwencja to kolejny przykład na to, jak potrzebna i ważna jest służba policjantów z grupy SPEED, dbających o bezpieczeństwo podróżujących drogami naszego kraju. Ci funkcjonariusze są tam, gdzie w grę wchodzi troska o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a tym samym eliminowanie z dróg osób powodujących zagrożenie oraz ściągających na siebie i innych ryzyko wystąpienia zdarzeń drogowych. Tak było w przypadku kierowcy, który zagrażał każdemu, kto jechał w niedzielę (30.06.2024) trasą S7 w kierunku Warszawy. Po godzinie 18:00 na wysokości Ostródy policjanci z elbląskiej Grupy SPEED zauważyli Forda Focusa, którego kierowca zachowywał się irracjonalnie. Jechał "wężykiem", zajeżdżał drogę innym kierowcom, wystawiał przez szybę ręce i nogi oraz ostentacyjnie pił... piwo prosto z butelki.