Co, gdzie, kiedy w Elblągu, Krynicy Morskiej, Sztutowie i Tolkmicku. Sprawdź kalendarz imprez zaplanowanych na lipiec [BEZPŁATNE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE]

CO: INAUGURACJA ELBLĄG MUSIC MASTERCLASS

GDZIE: ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W ELBLĄGU

KIEDY: 5 LIPCA

Zapraszamy na uroczystą inaugurację III. edycji mistrzowskich warsztatów Elbląg Music Masterclass. Wyjątkowym koncertem w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej i profesorów EMM zainaugurujemy największe warsztaty dla młodych instrumentalistów na Północy Polski.

Wspólnie z Elbląską Orkiestrą Kameralną wystąpią: Mariusz Patyra (skrzypce), Marek Czech (altówka), Marcel Markowski (wiolonczela), Krzysztof Meisinger (gitara), Radosław Kurek (fortepian), Karolina Nowotczyńska (skrzypce).

05.07.2024, piątek, 19:00

Wstęp bezpłatny



CO: XXI DNI FROMBORKA

GDZIE: PLAC GÓRNIKÓW WE FROMBORKU

KIEDY: 5 LIPCA

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza w dniach 5-7 lipca na XXI Dni Fromborka. W programie między innymi: koncerty, atrakcje, spektakl plenerowy, regaty o Puchar Marszałków, zwiedzanie obiektów i dziecięcy turniej piłkarski.

Program na piątek, 5 lipca:

Plac Górników

17:30 – Inauguracja XXI Dni Fromborka, powitanie gości, wręczenie wyróżnień „DE REVOLUTIONIBUS TROPHY”, występ zespołu Warmianki

18:00 – Spektakl plenerowy „Mój boski rozwód”, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Park Astronomiczny

22:00 – Nocny pokaz nieba w cenie 2 zł

CO: WIECZÓR Z SZANTAMI. KONCERT ZESPOŁU TRZY MAJTKI

GDZIE: MARINA SZTUTOWO

KIEDY: 5 LIPCA, GODZ. 21

Koncert zespołu TRZY MAJTKI w Marinie Sztutowo. Szanty, piosenka żeglarska i morski folk.



CO: SOBOTA Z PRZEWODNIKIEM PTTTK, XIV EDYCJA 2024

GDZIE: ELBLĄG

KIEDY: 6 LIPCA

„Rocznicowo z Romualdem Trauguttem”

Przewodnik: Małgorzata Światkowska

godz. 10:00, miejsce zbiórki: przed kaplicą św. Anny w Parku Traugutta

CO: XXI DNI FROMBORKA

GDZIE: FROMBORK

KIEDY: 6 LIPCA

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza w dniach 5-7 lipca na XXI Dni Fromborka. W programie między innymi: koncerty, atrakcje, spektakl plenerowy, regaty o Puchar Marszałków, zwiedzanie obiektów i dziecięcy turniej piłkarski.



Program na sobotę, 6 lipca:

Promenada – koncerty, atrakcje

14:00 – Pokazy służb mundurowych, stoiska, zabawy, warsztaty, dmuchańce

16:00 – Występy lokalnych artystów

18:00 – Ceremonia podsumowania Regat, wręczenie nagród

19:00 – KAMRAT SHANTY FOLK

20:15 – JORRGUS

21:30 – STACJA PÓŁNOC

23:00 – Pokaz laserów

23:00-24:00 – DJ VanDii

Port żeglarski – Regaty o Puchar Marszałków

10:00 – Uroczyste otwarcie Regat

11:00-16:00 – Wyścigi na Zalewie Wiślanym

Wzgórze Katedralne – zwiedzanie obiektów

16:00 – Wzgórze Mistrza Mikołaja – spacer tematyczny z Krzysztofem Wróblewskim; zbiórka przed Bramą Południową, ul. Katedralna 8

16:00-17:00 – Wstęp do wszystkich obiektów Muzeum Mikołaja Kopernika w specjalnej cenie 2 zł/obiekt; nie dotyczy Planetarium

16:30 – Zwiedzanie Parku Astronomicznego w specjalnej cenie 2 zł

17:00-18:00 – Zwiedzanie Muzeum Pomnika Historii oraz Wieży Radziejowskiego w specjalnej cenie 5zł/obiekt

CO: JARMARKI SZTUKI I RĘKODZIEŁA W KRYNICY MORSKIEJ

GDZIE: PORT JACHTOWY W KRYNICY MORSKIEJ

KIEDY: OD 6 LIPCA

Organizator Jarmarków Sztuki i Rękodzieła zaprasza na wakacyjny, nadmorski jarmark do Krynicy Morskiej. Jarmark tradycyjnie będzie zlokalizowany na terenie portu jachtowo-pasażerskiego, na głównym deptaku pomiędzy Informacją Turystyczną a molo.

W programie Wakacyjnego Jarmarku:

– stoiska rękodzielnicze

– stoiska gastronomiczne

– koncerty

– animacje

Jarmark Krynicki odbywać się będzie od 6 lipca do 11 sierpnia 2024 r. w godz. 10:00-20:00 w porcie jachtowo-pasażerskim na ul. Bojerowców 4 w Krynicy Morskiej.

CO: LETNIE KINO POD CHMURKĄ W KRYNICY MORSKIEJ

GDZIE: PORT JACHTOWY W KRYNICY MORSKIEJ

KIEDY: 6 LIPCA

Zapraszamy na Letnie wydarzenia w Krynicy Morskiej – dzienne atrakcje i wieczory pełne muzyki, dobrej zabawy i letniego klimatu! W czerwcu, lipcu i sierpniu spotykamy się na świeżym powietrzu, by cieszyć się najlepszymi koncertami i wydarzeniami sezonu. Już 6 lipca zapraszamy do portu jachtowego na seans w Kinie pod Chmurką. To wieczorne seanse dla dużych i małych!

Nie przegapcie okazji na spędzenie wakacyjnych dni w wyjątkowy sposób. Zabierzcie przyjaciół, rodzinę i przyjdźcie wspólnie celebrować zabawę pod gołym niebem!

Letnie Kino pod Chmurką: 6 lipca 2024

Miejsce: Port Jachtowy w Krynicy Morskiej, ul. Bojerowców 4

Godzina: 20:00

Wstęp wolny!



CO: I SPACER – TAJEMNICE BAŻANTARNI

GDZIE: PĘTLA TRAMWAJOWA PRZY UL. MARYMONCKIEJ

KIEDY: 7 LIPCA

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zapraszają 7 lipca 2024 na spacer przyrodniczo-historyczny pt. „Tajemnice Bażantarni”. Spacer rozpocznie się o godzinie 14:15 przy pętli tramwajowej na ulicy Marymonckiej i zakończy przed godziną 17.00 przy muszli koncertowej, (gdzie odbędzie pierwszy koncert XXVII Letniego Salonu Muzycznego „Bażantarnia”).

Podczas spaceru uczestnicy będą mieli okazję posłuchać opowieści o historii i przyrodzie Bażantarni i całej Wysoczyzny Elbląskiej. Tempo przejścia będzie spokojne i dostosowane do wszystkich uczestników, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej. Trasa spaceru będzie obejmowała kilka podejść i wzniesień, co może wymagać nieco więcej wysiłku. Zachęcamy i prosimy o zabranie ze sobą wody oraz odpowiedniego obuwia. Spacer poprowadzą Hanna Kruk i Kamil Zimnicki z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej .

Każdy z tegorocznych spacerów będzie miał inną trasę i motyw przewodni. Kolejne spacery odbędą się w dniach 21 lipca oraz 4 i 25 sierpnia. Szczegółowe informacje przekażemy przed spacerami, a udział w nich jest bezpłatny. Zapraszamy!

Data: 7 lipca 2024 (niedziela)

Start: Pętla tramwajowa przy ul. Marymonckiej

Godzina: 14.15



CO: XXVII LETNI SALON MUZYCZNY – BAŻANTARNIA 2024

GDZIE: MUSZLA KONCERTOWA W BAŻANTARNI

KIEDY: 7 LIPCA

Oto i jest! Długo wyczekiwany program XXVII Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2024 – czyli wyjątkowego spotkania z muzyką i teatrem w pięknych okolicznościach przyrody. Przed nami łącznie 8 spotkań z kulturą w roli głównej.

07.07 – „Elegia o chłopcu polskim” wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; śpiewa Sławomir Zygmunt. Początek koncertu godz. 17:00 muszla koncertowa w Bażantarni. Wstęp wolny.

CO: KLASYCZNE BLOKOWANIE MCDONALDA W ELBLĄGU VOL. 5

GDZIE: MCDONALD'S, UL. GRUNWALDZKA 4

KIEDY: 7 LIPCA

Od 10 lat klasycznie blokujemy McDonalda! W tym roku znajdziecie nas w Pruszczu Gdańskim i oczywiście w Elblągu. Nasze dziesięciolecie rozpoczynamy od Elbląga. Zapraszamy Was 7 lipca w samo południe na parking przed restauracją z żółtym M w logo przy ul. Grunwaldzkiej 4 na klasyki, fastfoody i klimatyczne ploteczki. Gdy zaspokoimy potrzeby ciała, zajmiemy się potrzebami duchowymi i przejedziemy do Muzeum Archeologiczno-Historycznego na ciekawe wykłady. Uwaga! Pierwsza setka załapie się na ulgowe bilety. Zapraszamy Was serdecznie!



CO: XXI DNI FROMBORKA

GDZIE: PROMENADA WE FROMBORKU

KIEDY: 7 LIPCA

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza w dniach 5-7 lipca na XXI Dni Fromborka. W programie między innymi: koncerty, atrakcje, spektakl plenerowy, regaty o Puchar Marszałków, zwiedzanie obiektów i dziecięcy turniej piłkarski.

Program na niedzielę 7 lipca:

Promenada – Dziecięcy Turniej Piłkarski 1x1

10:00 – Rozpoczęcie zapisów; limit uczestników: 50 osób

11:00 – Start zawodów

14:00 – Wręczenie medali

Dodatkowo – Strefa Turbo Fromborczanina: animator, zabawy z piłką

CO: TURNIEJ OTWARCIA SZTUTOWSKIEGO LATA W BEACH SOCCER O PUCHAR WÓJTA GMINY SZTUTOWO

GDZIE: SZTUTOWO

KIEDY: 7 LIPCA

CO: WOLNA GRUPA BUKOWINA W KRYNICY MORSKIEJ

GDZIE: PORT JACHTOWY W KRYNICY MORSKIEJ

KIEDY: 11 LIPCA

Zapraszamy na Letnie Koncerty w Krynicy Morskiej – niezapomniane wieczory pełne muzyki, dobrej zabawy i letniego klimatu! W czerwcu, lipcu i sierpniu spotykamy się na świeżym powietrzu, by cieszyć się najlepszymi koncertami sezonu. Już 11 lipca na krynickim wieczorze z poezją śpiewaną wystąpi dla Was legenda polskiej sceny, Wolna Grupa Bukowina.

Co Was czeka?

– Występy znanych i lubianych artystów

– Koncerty różnych gatunków muzycznych – od rocka po pop

– Atmosfera pełna pozytywnych wibracji

Nie przegapcie okazji na spędzenie letnich wieczorów w wyjątkowy sposób. Zabierzcie przyjaciół, rodzinę i przyjdźcie wspólnie celebrować muzykę pod gołym niebem!

Wolna Grupa Bukowina: 11 lipca 2024

Miejsce: Port Jachtowy, Krynica Morska, ul. Bojerowców 4

Godzina: 20:30

Wstęp wolny!



CO: FINAŁ ELBLĄG MUSIC MASTERCLASS

GDZIE: RATUSZ STAROMIEJSKI W ELBLĄGU

KIEDY: 12 LIPCA

Finał III. edycji mistrzowskich warsztatów Elbląg Music Masterclass to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć na żywo występy młodych, utalentowanych artystów – laureatów III Konkursu Młodego Wirtuoza. Młodzi muzycy zaprezentują swoje wirtuozerskie umiejętności w towarzystwie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

To wydarzenie będzie stanowić zakończenie największych kursów muzycznych w północnej Polsce. Przyjdź i doświadcz niesamowitych występów młodych muzyków, którzy zaprezentują swoje niezwykłe umiejętności.

Będzie to prawdziwa uczta dla miłośników muzyki!

12.07.2024, piątek, 19:00

CO: VIII FESTIWAL PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ SZANTY NAD ZALEWEM

GDZIE: PORT TOLKMICKO

KIEDY: 12-13 LIPCA

CO: A MOŻE NAD MORZE Z RADIEM ZET?

GDZIE: PLAŻA W KRYNICY MORSKIEJ

KIEDY: 12-13 LIPCA

Zapraszamy na Letnie wydarzenia w Krynicy Morskiej – dzienne atrakcje i wieczory pełne muzyki, dobrej zabawy i letniego klimatu! W czerwcu, lipcu i sierpniu spotykamy się na świeżym powietrzu, by cieszyć się najlepszymi koncertami i wydarzeniami sezonu. Już 12 i 13 lipca zapraszamy na imprezę na plaży „A może nad morze z Radiem Zet”. W programie wiele atrakcji dla każdego.

Nie przegapcie okazji na spędzenie wakacyjnych dni w wyjątkowy sposób. Zabierzcie przyjaciół, rodzinę i przyjdźcie wspólnie celebrować zabawę pod gołym niebem!

A może nad morze z Radiem Zet: 12-13 lipca 2024

Miejsce: Plaża w Krynicy Morskiej

Wstęp wolny!



CO: SOBOTA Z PRZEWODNIKIEM PTTTK, XIV EDYCJA 2024

GDZIE: ELBLĄG

KIEDY: 13 LIPCA

„Trójkowo, czyli po szlaku tramwaju nr 3”

Przewodnik: Brygida Gawron

godz. 10:00, miejsce zbiórki: Plac Słowiański, przy fontannie



CO: PRO MUSICA ANTIQUA TOLKMICKO 2024

GDZIE: KOŚCIÓŁ PW. ŚW. APOSTOŁA W TOLKMICKU

KIEDY: 13 LIPCA

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników muzyki i sztuki na wyjątkowy koncert Zespołu Kameralnego – Pro Musica Antiqua, który odbędzie się w sobotę, 13 lipca 2024 roku w malowniczym Tolkmicku. Wstęp wolny.

CO: ŚNIADANIE NA TRAWIE VOL. 1

GDZIE: CENTRUM SZTUKI GALERIA EL

KIEDY: 14 LIPCA

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza na cykl Śniadań na Trawie 2024.

W tym roku przed nami trzy spotkania w dobrym towarzystwie kulinarno-muzyczno-animacyjnym. Weźcie ze sobą rodzinę, przyjaciół, znajomych, a także dobry humor, kocyki, koszyki, leżaczki, gry no i oczywiście coś do jedzenia.

Najbliższe Śniadanie odbędzie się 14 lipca. Spotykamy się tradycyjnie na dziedzińcu Galerii EL w godzinach 10.00 14.00.

PROGRAM:

WARSZTATY – Bogdan Kiliński zaprasza na samodzielne wykonanie ODLEWU GIPSOWEGO z wykorzystaniem materiału roślinnego. Odlew gipsowy to znana i lubiana forma działań twórczych doskonale wpisująca się bogactwo przyrody w okresie letnim. Do stworzenia odlewu będziemy wykorzystywali kwiatostany traw, kwiaty, liście, gałązki krzewów i owoce. Efekt końcowy zawsze zachwyca i jest wielkim wow. Bazą do wykonania odlewu gipsowego będzie rozwałkowana glina, na której będziemy układać motyw z roślin, które następnie przy pomocy wałka kuchennego wciśniemy w glinę. Po zdjęciu roślin powstaje negatyw, który zalejemy płynnym gipsem. Jeżeli jesteś ciekawy co dalej wydarzy się z Twoim odlewem, to przyjdź i sam doświadcz radości tworzenia.



KONCERT – Neverendig Delays, czyli:

Piotr Pawłowski – gitara basowa, syntezator

Michał Miegoń – gitara, syntezator, samplery

Dariusz Dudziński – perkusja elektroniczna

Śniadanie na Trawie_vol.2, 28.07.2024 – szczegóły wkrótce.



CO: ROZBÓJNICY NA ULICY | SPEKTAKLE PLENEROWE

GDZIE: GALERIA EL

KIEDY: 14 LIPCA

Lato bez Rozbójników? NIEMOŻLIWE! Po raz dziewiąty wracają na elbląskie Stare Miasto i zapraszają do wspólnej, teatralnej zabawy. Przed nami cykl rodzinnych akcji artystycznych „Rozbójnicy na ulicy”. Skumulowane siły zbójnickiej bandy, Spółdzielni Socjalnej IDEA oraz Centrum Sztuki Galeria EL zapraszają na trzy niezwykłe, niedzielne spotkania z teatrem dla całych rodzin. Jak zawsze będzie plenerowo, interaktywnie, warsztatowo i bardzo, bardzo przyjemnie. Co będzie się grało? Co będzie się działo? Sprawdźcie sami!

SPOTKANIE I

Niedziela, 14.07.2024, godz. 16.00 / dziedziniec Centrum Sztuki Galeria EL

Plenerowy spektakl teatralny „Baśń o niebrzydkim rycerzu”, a po spektaklu wspólnie będziemy pleść, tworzyć, wić, wymyślać i przeplatać z darów pól oraz łąk. Rodzinne wyplatanki gwarantują relaks w czystej postaci i piękne dzieła z najpiękniejszych, roślinnych materiałów.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest BEZPŁATNY.



CO: XXVII LETNI SALON MUZYCZNY – BAŻANTARNIA 2024

GDZIE: MUSZLA KONCERTOWA W BAŻANTARNI

KIEDY: 14 LIPCA

Oto i jest! Długo wyczekiwany program XXVII Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2024 – czyli wyjątkowego spotkania z muzyką i teatrem w pięknych okolicznościach przyrody. Przed nami łącznie 8 spotkań z kulturą w roli głównej.

14.07 – „Boże mój” (Anat Gov) – „Scena przy stoliku” – Marta Masłowska, Marcin Tomasik Początek koncertu godz. 17:00 muszla koncertowa w Bażantarni.

Wstęp wolny.

CO: SOBOTA Z PRZEWODNIKIEM PTTTK, XIV EDYCJA 2024

GDZIE: ELBLĄG

KIEDY: 20 LIPCA

„Elbląskie kamienice i ich tajemnice”

Przewodnik: Mirosław Kowalski

godz. 10:00, miejsce zbiórki: przed Bramą Targową

CO: ROZBÓJNICY NA ULICY | SPEKTAKLE PLENEROWE

GDZIE: GALERIA EL

KIEDY: 21 LIPCA

Lato bez Rozbójników? NIEMOŻLIWE! Po raz dziewiąty wracają na elbląskie Stare Miasto i zapraszają do wspólnej, teatralnej zabawy. Przed nami cykl rodzinnych akcji artystycznych „Rozbójnicy na ulicy”. Skumulowane siły zbójnickiej bandy, Spółdzielni Socjalnej IDEA oraz Centrum Sztuki Galeria EL zapraszają na trzy niezwykłe, niedzielne spotkania z teatrem dla całych rodzin. Jak zawsze będzie plenerowo, interaktywnie, warsztatowo i bardzo, bardzo przyjemnie.

Co będzie się grało? Co będzie się działo? Sprawdźcie sami!

SPOTKANIE II

Niedziela, 21.07.2024, godz. 16.00 / dziedziniec Centrum Sztuki Galeria EL

Plenerowy spektakl teatralny „Jak Czesiek i Wiesiek oddali księżyc”, a po spektaklu wspólnie pobawimy się cyrkowo w „twoje – moje”. Najpierw jednak przygotujemy niezbędne rekwizyty według własnego pomysłu.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest BEZPŁATNY.

CO: XXVII LETNI SALON MUZYCZNY – BAŻANTARNIA 2024

GDZIE: MUSZLA KONCERTOWA W BAŻANTARNI

KIEDY: 21 LIPCA

Oto i jest! Długo wyczekiwany program XXVII Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2024 – czyli wyjątkowego spotkania z muzyką i teatrem w pięknych okolicznościach przyrody. Przed nami łącznie 8 spotkań z kulturą w roli głównej.

21.07 – koncert „Życiem się ciesz” – Marta Sosnowska, Wojtek Gęsicki

Początek koncertu godz. 17:00 muszla koncertowa w Bażantarni.

Wstęp wolny.

CO: LATO Z RADIEM

GDZIE: ELBLĄG

KIEDY: 27 LIPCA

W tym roku Lato z Radiem i Telewizja Polska wspólnie zapraszają na pikniki rodzinne i koncerty, które odbędą się w ośmiu polskich miastach. Do Elbląga Polskie Radio wraz z Telewizją Polską zawitają już w sobotę 27 lipca.

CO: SOBOTA Z PRZEWODNIKIEM PTTTK, XIV EDYCJA 2024

GDZIE: ELBLĄG

KIEDY: 27 LIPCA

„Bażantarnia – z biegiem Kumieli”

Przewodnik: Jolanta Bulak, Jolanta Kałabun

godz. 10:00, miejsce zbiórki: przy pętli tramwajowej na ul. Marymonckiej