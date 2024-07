Wiceminister Arkadiusz Marchewka: Ministerstwo infrastruktury chce zrobić wszystko, aby uczynić przekop przez Mierzeję Wiślaną użytecznym. Czy w 2026 roku większe statki będą mogły zawijać do portu w Elblągu?

— Zostało podpisane porozumienie pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni a władzami portu w Elblągu o realizacji wspólnych działań na rzecz poprawy drogi wodnej — przypomniał i dodał, że 7 czerwca br. w dzienniku urzędowym województwa ukazał się dokument, który wskazuje na zarządzenie dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, że ostatni kilometr toru podejściowego do portu w Elblągu został wpisany jako odcinek, za który jest odpowiedzialny UMG i to urząd będzie go pogłębiał. Należy zrobić wszystko, aby przekop przez Mierzeję Wiślaną, na który wydano prawie 2 mld zł, był w końcu użyteczny — powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Dodał, że na początku 2025 roku rozpoczną się prace pogłębiarskie toru wodnego do portu w Elblągu.— Zostało podpisane porozumienie pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni a władzami portu w Elblągu o realizacji wspólnych działań na rzecz poprawy drogi wodnej — przypomniał i dodał, że 7 czerwca br. w dzienniku urzędowym województwa ukazał się dokument, który wskazuje na zarządzenie dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, że ostatni kilometr toru podejściowego do portu w Elblągu został wpisany jako odcinek, za który jest odpowiedzialny UMG i to urząd będzie go pogłębiał.

— Złożyliśmy już projekt do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu o 33 mln zł, po to, abyśmy mogli pogłębić ostatni kilometr toru podejściowego do portu w Elblągu, tak aby mogły tam pływać duże statki o długości 100 m i zanurzeniu do 4,5 m — poinformował.

Przekazał, że Urząd Morski w Gdyni wystąpił o realizację decyzji środowiskowej dla ostatniego kilometra toru podejściowego.

— Spodziewamy się, że ta decyzja będzie gotowa pod koniec roku — powiedział.

Jego zdaniem na początku przyszłego roku rozpoczną się prace pogłębiarskie na tym odcinku.

— Na początku 2026 roku, jeśli cała dokumentacja zostanie w terminie przygotowana i nie będzie żadnych odwołań, większe statki będą mogły zawijać do portu w Elblągu — stwierdził.

— To jest cel, który sprawi, że w końcu przekop przez Mierzeję, na który wydano prawie 2 miliardy złotych, będzie w końcu użyteczny — podkreślił.

Przekop przez Mierzeję Wiślaną został otwarty we wrześniu 2022 roku. Dzięki przekopowi Polska zyskała niezależne od Rosji przejście z Zalewu Wiślanego na Bałtyk.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 km, w tym samo przejście przez Zalew Wiślany ma nieco ponad 10 km, na rzece Elbląg – także ponad 10 km, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który składają się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny mają mieć docelowo 5 m głębokości.