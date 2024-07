W nadchodzącą sobotę w Aniołowie odbędzie się XIX Zlot Miłośników Aniołów

Zapytaliśmy sołtysa wsi Aniołowo Zbigniewa Cieślę, dlaczego warto odwiedzić Aniołowo?

— Przede wszystkim zachęcam wszystkich do odwiedzenia Aniołowa, bo jest piękną wsią tematyczną, która od wielu tworzy swój wizerunek związany z aniołami. Jest to wieś uporządkowana przez mieszkańców z licznymi rzeźbami aniołów. Jeżeli chodzi o imprezę, to jest dość barwna. Będą zespoły ludowe i kapela strażacka. Będzie można potańczyć. Będą stoiska wystawiennicze ze smakami z różnych stron, bo każda wieś wyróżnia się swoimi potrawami. Będziemy się świetnie bawić jak co roku. Spodziewamy się wielu gości. Wieś przygotowuje się pod względem bezpieczeństwa. Musimy przygotować pobocza na parkowanie. I w tym celu poprosiliśmy zarząd dróg powiatowych o to, żeby stworzyć na ten czas drogę jednokierunkową, objazdową przez wieś — odpowiedział sołtys.

Co wyróżnia Aniołowo?

— Aniołowo wyróżnia to, że jesteśmy aktywni, lubimy gości, którzy przyjeżdżają do nas, często jeszcze przed zlotem. A ciekawe miejsca we wsi to, zaczynając od placu zabaw dość dobrze wyposażonego, po szlak aniołów i urokliwych zakątków, gdzie są sentencje na każdy dzień tygodnia. Spacer jest też dobrym sposobem na poznanie Aniołowa. Są miejsca, gdzie można odpocząć, jest ławka dla zakochanych i liczne anioły rzeźbione w drewnie i kamieniu — dodał sołtys Aniołowa.

W nadchodzącą sobotę wieś Aniołowo po raz dziewiętnasty przyciągnie miłośników tego miejsca. XIX Zlot Miłośników Aniołowa otworzy uroczysta parada o godzinie 14.00. Na uczestników anielskiego wydarzenia czeka prezentacja twórców, pokazy tematyczne, warsztaty tworzenia aniołów oraz diabelskie igraszki dla dorosłych i dzieci. Nastąpi też symboliczne rozpoczęcie budowy świetlicy i remizy. Odbędą się warsztaty kulinarne „anielskie ruchańce”. Najciekawsze prezentacje i anielskie stroje zostaną nagrodzone. Oprócz tego zaplanowane są występy orkiestry OSP Zielonka Pasłęcka, „Wysoczanek” Gminy Milejewo, „Knitters Band” z Pasłęka i międzynarodowej grupy „Angels in the fire”.