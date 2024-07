Dojazd na Mierzeję Wiślaną do Krynicy Morskiej bez większych utrudnień pomimo remontu drogi nr 501

Pomimo trwającego remontu drogi wojewódzkiej nr 501 dojazd na Mierzeję Wiślaną do Krynicy Morskiej przebiega bez większych utrudnień — zapewnia Sylwia Szczurek, burmistrz Krynicy Morskiej.

Sylwia Szczurek przekonuje, że sytuacja drogowa jest stabilna i zachęca turystów do odwiedzin: — Władze lokalne i odpowiednie służby dokładają wszelkich starań, aby minimalizować ewentualne niedogodności związane z pracami drogowymi.

Natomiast Piotr Michalski, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, informuje, że remont drogi wojewódzkiej nr 501 jest realizowany zgodnie z planem, a wszelkie prace są tak organizowane, aby nie wpływać znacząco na płynność ruchu.

Aktualnie inwestycja dotycząca remontu drogi wojewódzkiej nr 501 jest zaawansowana w 80 proc., co oznacza, że większość prac została już zakończona.

— Dzięki temu turyści mogą cieszyć się bezproblemowym dojazdem do jednej z najpiękniejszych nadmorskich miejscowości w Polsce — cieszy się burmistrz Krynicy Morskiej i zaprasza wszystkich turystów do odwiedzin.



Przypomnijmy, że przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 rozpoczęła się w połowie listopada 2022 roku i potrwa do listopada 2024 roku. Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Koszt prac budowlanych jest finansowany z programu Polski Ład i budżetu Samorządu Województwa pomorskiego. Wartość dofinansowania wynosi ok. 63,3 mln zł, a całość inwestycji kosztuje ok. 98 mln zł.