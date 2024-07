W lipcu odbędą się Elbląskie Dni Morza 2024

Festiwal sportów wodnych na rzece Elbląg, eliminacje do konkursu Bursztynowej Miss Polski 2024, wstępy zespołów szantowych i wystawa produktów branży morskiej. Miasto po wielu latach postanowiło reaktywować Dni Morza.

— W 1992 roku mój kolega z Politechniki Szczecińskiej E. Waligórski powierzył mi organizację centralnych obchodów Dni Morza w Elblągu. I wtedy dopiero tutejsza ludność się dowiedziała, że Elbląg jest miastem portowym, w co zresztą do dzisiaj niektórzy nie mogą uwierzyć. W internecie można zobaczyć, że tu nie ma portu, tylko jest parking dla tirów — powiedział w jednej z rozmów z Dziennikiem Elbląskim prof. Krzysztof Luks, współautor strategii rozwoju portu elbląskiego. Po wielu latach miasto postanowiło reaktywować tę imprezę.

Elbląskie Dni Morza nie będą jednak trwały kilka dni, a zaledwie jeden i odbędą się w sobotę 20 lipca.

— Wydarzenie będzie miało dwie części. Pierwsza to festiwal sportów wodnych na rzece Elbląg, który potrwa od godz. 12 do godz. Po południu rozpocznie się część artystyczna. Na scenie zobaczymy eliminacje do konkursu Bursztynowej Miss Polski 2024. W programie są też: występy zespołów szantowych Atlantyda i Trzy Majtki, występy młodzieży z MDK w Elblągu oraz zabawa z DJ Kosą — wyliczył Arkadiusz Kolpert, dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji UM w Elblągu.

Podczas imprezy obędzie się też wystawa produktów i usług branży morskiej. Będzie to doskonała okazja, by zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie gospodarki morskiej, rybołówstwa, żeglugi i turystyki nadmorskiej.

Podczas Dni Morza na miłośników kulinarnych podróży czekać będzie Festiwal Smaków Azjatyckich, podczas którego będzie można spróbować dań z różnych zakątków Azji. Dodatkowo na Bulwarze Zygmunta Augusta staną liczne Food Trucki oferujące dania z całego świata.