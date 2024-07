Elbląg: 40-letnia kobieta okradła niepełnosprawnego elblążanina. Policjanci zatrzymali ją w taksówce

Policjanci zatrzymali 40-letnią kobietę, podejrzewaną o dokonanie tej kradzieży. Sprawczyni miała wejść do mieszkania 65-letniego mężczyzny poruszającego się na wózku inwalidzkim i zabrać z niego pieniądze w kwocie 10 tysięcy złotych.

Zdarzenie kradzieży miało miejsce w niedzielę 7 lipca około godziny 11.30 w Elblągu. Policjanci, poszukując wspomnianej 40-latki, której dane już były ustalone, zauważyli ją, gdy ta około 18.00 odjeżdżała taksówką z okolicy, w której mieszkała. Było to kilka godzin po dokonanej kradzieży. Funkcjonariusze zatrzymali taksówkę, a znajdująca się w niej 40-latka trafiła do policyjnego aresztu. Kobieta miała przy sobie pochodzące z kradzieży pieniądze w kwocie 8500 złotych. Zostały one zabezpieczone.

Sprawczyni usłyszała zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej. Zgodnie z Kodeksem Karnym może jej grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności. Kobieta przyznała się do popełnionego czynu. Była wcześniej notowana i karana za podobne przestępstwa.

KMP Elbląg