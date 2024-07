Elbląg: Przyjechał z dzieckiem na przesłuchanie do komendy. Nie powinien...

Pewien 40-latek, który po pijanemu kierował BMW i został zatrzymany przez patrol przy ul. Warszawskiej, przyszedł na przesłuchanie i postawienie zarzutów. Przesłuchującemu go policjantowi tłumaczył, że przyjechał taksówką...

Nie było to jednak prawdą. Auto zostawił bowiem nieopodal Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Gdy po wyjściu z komendy chciał odjechać swoim BMW, został zatrzymany przez dwóch policjantów... w tym tego, który go przesłuchiwał i nie do końca uwierzył w wersję o taksówce... W samochodzie znajdowała się 10-letnia córka tego mężczyzny.

Za udostępnienie auta może odpowiadać również kolega mężczyzny, który zobowiązał się wczoraj zabezpieczyć jego auto.

KMP Elbląg