Do Wilcząt powrócą dożynki! To nie tylko święto plonów, ale okazja do wspólnego świętowania i integracji całej społeczności

Po wielu latach przerwy do Wilcząt powrócą dożynki gminne. Wójt Marcin Krzyżanowski zachęca każde sołectwo do udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec lub kosz dożynkowy.

Z radością i dumą ogłaszam, że po wielu latach oczekiwania w końcu nadszedł ten wyjątkowy moment — dożynki gminne powracają — przekazał Marcin Krzyżanowski, wójt gminy Wilczęta.

I dodał: — Już 7 września rozpoczynamy nowy, ekscytujący etap w życiu naszej gminy! To nie tylko święto plonów, ale także okazja do wspólnego świętowania, radości i integracji całej społeczności. Przygotujemy dla was moc atrakcji: tradycyjne obrzędy dożynkowe, występy artystyczne, konkursy i wiele innych niespodzianek. To będzie dzień pełen niezapomnianych wrażeń, który na nowo przywróci blask naszej gminie!

Wójt zachęca każde sołectwo do udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec lub kosz dożynkowy:

— To wyjątkowa okazja, aby włączyć się w tradycję i stworzyć symbol urodzaju oraz jedności naszej społeczności. Pokażmy, jak piękne mogą być nasze plony i wspólnie uczcijmy Dożynki Gminne!

Druki zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Gminy Wilczęta (wilczeta.pl) oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Wilczęta.