Przystań Grupy Wodnej – miejsce, które ożywiło Elbląg

Z czym kojarzy się Elbląg? Na pewno nasuwają się na myśl Piekarczyk, zabytkowa starówka czy piękno Wysoczyzny Elbląskiej. Jednak już od pewnego czasu na mapie turystycznej naszego miasta widnieje kolejny, bardzo atrakcyjny punkt – jest to przystań Grupy Wodnej. – Bardzo mnie cieszy, że elblążanie poczuli więź z tym miejscem. To, co nas wyróżnia w Polsce – to rzeka, która płynie przez środek miasta, przez starówkę, która jest bezpieczna i doskonała do uprawiania sportów wodnych i rekreacji – podkreśla właściciel przystani Marcin Trudnowski.





– Przystań to siedem elementów. Są to przede wszystkim wypożyczalnia sprzętu pływającego, klubokawiarnia, którą rozwijamy, i plac zabaw – a w zasadzie część rekreacyjna, bo mamy również boiska do siatkówki plażowej – informuje Marcin. – W wypożyczalni do dyspozycji naszych klientów są kajaki turystyczne, rowery wodne oraz motorówki niewymagające uprawnień. Oprócz tego można wynająć dużą motorówkę z obsługą i popłynąć np. na Przekop. Kolejnym elementem jest szkółka żeglarska, gdzie uczymy dzieci żeglarstwa na optymistach, łodziach regatowych czy dwumasztowej dezecie. Natomiast piąty element to kursy sternika motorowodnego, które cieszą się dużym zainteresowaniem, co pokazuje, że sporty wodne są coraz bardziej popularne. Szóstym elementem są półkolonie wodne, siódmym zaś – SPA, czyli sauna, która funkcjonuje w zasadzie cały rok, wraz z basenem do schładzania się.



– W przyszłości planujemy mieć więcej sprzętu – mówi nasz rozmówca.

– Kafejka, która wcześniej była w formie słodkiej, teraz stała się klubokawiarnią z napojami dla dorosłych, dostępną w wersji całorocznej. Chcemy, by stała się ona miejscem spotkań.





– W tym roku idziemy na rekord i już wiemy, że przebijemy ten wynik – cieszy się Marcin Trudnowski.

– To będą wydarzenia z szeroko rozumianej kultury, w której zawierają się wszystkie aktywności człowieka. Chcemy, by przystań była miejscem nie tylko rekreacji, ale też połączeniem różnych elementów, jak sztuka i rekreacja czy turystyka i sztuka – różnego rodzaju wystawy i koncerty.

Są to często wydarzenia nietypowe, które mają miejsce nie tylko w Kiosku czy przy wodzie, lecz również… na wodzie.





– Wspólnie z panem Bogusławem Tołwińskim zrealizowaliśmy akcję Your English Hour, czyli spotkania ludzi, którzy chcieli przyjść i porozmawiać po angielsku, bez względu na poziom umiejętności. Spotykaliśmy się co wtorek. Regularnie odbywają się tu też spotkania z jogą prowadzone przez panią Dorotę Pawłow. W planach mamy zajęcia taneczne, a na tarasie widokowym chcemy wprowadzić formułę beach baru.

Trwają wakacje, jest piękna pogoda, więc przystań Grupy Wodnej poleca się jako idealne miejsce do miłego spędzenia czasu nad wodą. Jakie ciekawe wydarzenia czekają elblążan podczas wakacji?

– Jest tych wydarzeń tak wiele, że nie jestem w stanie powiedzieć z pamięci, więc namawiam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Natomiast wspólnie ze Stowarzyszeniem Co Jest? działamy w ramach Elbląskiego Święta Muzyki, z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji wspólnie tworzymy eventy sportowo-turystyczno-rekreacyjne, które wyciągają elblążan na wodę. W ramach Dni Elbląga też wiele się tutaj działo – zapewnia Marcin Trudnowski. W lipcu stworzymy z MOSiR-em wspólnie Festiwal Sportów Wodnych. W ramach tego festiwalu będziemy chcieli zrobić event pt. Przekop rzekę polegający na kopaniu piłki na drugą stronę rzeki. Powstała również wyspa pływająca, zacumowana przed przystanią, która będzie sceną dla grających muzyków. Już dzisiaj zapraszamy chętnych do tego, żeby się tu z instrumentami powyżywać.

I dodaje: – Na pewno odbędą się wszystkie imprezy, które wcześniej robiliśmy. Z Urzędem Miejskim zrobiliśmy Iron Hand, czyli przejście po linie przez rzekę. Będziemy organizować Splash Bike Challenge, który polega na tym, żeby przejechać rowerem po pływającej ruchomej kładce rozłożonej na rzece. Po wakacjach zrobimy Strasznie Fajną Imprezę, czyli podchody nocne na rzece Elbląg związane ze Świętem Zmarłych, z Halloween. Zrobimy urodziny znanego, nieżyjącego już podróżnika Olka Doby, też w takiej ciekawej formule, gdzie będzie tort na rzece i będziemy musieli dopłynąć kajakiem, żeby go posmakować.

Marcin Trudnowski gorąco zachęca elblążan, by korzystali z przystani Grupy Wodnej, gdzie, jak zapewnia, można przynajmniej przez chwilę poczuć się jak na urlopie. Okazuje się jednak, że nie tylko wśród elblążan to miejsce cieszy się powodzeniem.

– Obserwujemy w tej chwili – i myślę, że jest to bardzo ciekawy trend turystyczny – że Trójmiasto odkryło Elbląg – stwierdza nasz rozmówca.





Czy przystań Grupy Wodnej rzeczywiście przyczyniła się do zmiany podejścia mieszczan do rzeki Elbląg? – Jak zwykle, zaczęło się od marzenia – odpowiada. – Gdy założyłem szkołę pływania i zacząłem organizować kolonie i obozy, to na bulwarze, który wtedy zupełnie inaczej wyglądał, przychodziłem na spacer i naturalne wydawało mi się, że Grupa Wodna musi mieć biuro na wodzie. Czekałem dwadzieścia parę lat, żeby zrealizować to marzenie. Jak się pojawiła możliwość, to wszedłem w to całym sobą, więc to nasze biuro już tutaj nad wodą jest. Pewnie w przyszłości całą naszą aktywność organizacyjną tutaj przeniesiemy, bo jeszcze mamy drugie biuro w tej chwili w mieście i cały czas też tam działamy. Natomiast zawsze martwiło mnie to, że jak przyjeżdżałem latem do Elbląga (ponieważ organizujemy kolonie w nadmorskim Władysławowie), to ruchu wodnego albo tutaj nie było, albo był on bardzo niewielki. Niektórzy twierdzili, że ta rzeka jest martwa. Ja od początku widziałem w niej ogromny potencjał i marzyłem o tym, żeby z jednej strony zrobić wypożyczalnię sprzętu, taką z prawdziwego zdarzenia, ale z drugiej nie chciałem być „panem od biletów”, więc od razu myślałem też o tym, by organizować tu półkolonie wodne dla dzieci. Zależało mi na tym, by wyciągnąć elblążan nad rzekę i pokazać, jak bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw, jakie niesie za sobą uprawianie sportów wodnych.Czy przystań Grupy Wodnej rzeczywiście przyczyniła się do zmiany podejścia mieszczan do rzeki Elbląg?





Przystań Grupy Wodnej znajduje się tuż przy Moście Wysokim, przy ul. Wybrzeże Gdańskie 12. Można tam wypożyczać kajaki, motorówki, żaglówki typu omega i optymist, rowery wodne oraz SUPy. Przystań czynna jest od maja do października od 10:00 do 21:00. Rezerwacji można dokonywać, dzwoniąc pod nr telefonu 603 117 234. Więcej informacji o Przystani i organizowanych przez nią wydarzeniach znajduje się na stronie www.grupawodna.pl w zakładce Przystań oraz na Facebooku Grupy Wodnej. – W pierwszym roku działalności przystani, gdy ogłaszaliśmy jakąś imprezę, to pojawiało się wiele pytań, wątpliwości. Dziś błyskawicznie rezerwują się miejsca – podkreśla Marcin Trudnowski. – Bardzo mnie cieszy, że elblążanie poczuli więź z tym miejscem. To jest coś, co nas wyróżnia w Polsce – to, że przez środek miasta, przez starówkę płynie rzeka, która jest bezpieczna, doskonała do uprawiania sportów wodnych i rekreacji. To jest zasób Elbląga, który warto pokazywać i naszym mieszkańcom, i turystom. Obserwujemy, że jest coraz większe zainteresowanie, mało tego – uruchomiliśmy wspólnie z Urzędem Miasta, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i ze Sportową Szkołą Podstawową nr 3 projekt Elbląskiej Edukacji Morskiej po to, żeby wyedukować nauczycieli, dać im narzędzia do tego, żeby byli ambasadorami tego miejsca

Agata Tupaj