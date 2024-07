Zwiedź Elbląg z „Księgą elbląską”! To przewodnik historyczno-krajoznawczy, który w sposób kompleksowy przedstawia, co można ciekawego zobaczyć w Elblągu i okolicach

Właśnie zaczęły się wakacje, a w związku z tym urlopy i wyjazdy w dalsze lub bliższe zakątki świata lub Polski. Niektórzy jednak nie mogą lub nie chcą nigdzie wyjeżdżać i dlatego zostają w mieście. Takim osobom polecam sięgnąć po „Księgę elbląską”, z którą można zaplanować ciekawe spacery, zobaczyć być może wcześniej nieuczęszczane miejsca i przede wszystkim na nowo odkryć Elbląg.

„Księga elbląska” to przewodnik historyczno-krajoznawczy, który w sposób kompleksowy przedstawia, co można ciekawego zobaczyć w Elblągu i okolicach. Ponieważ został on wydany w 2001 roku, to od tamtego czasu poszczególne miejsca zdążyły się pozmieniać, jednakże nadal można z niego dużo czerpać. Ta książka to nie tylko przewodnik – to również kopalnia wiedzy historycznej dotyczącej m.in. wiatraków, kolei, gazowni czy tramwajów w Elblągu i okolicach. Dowiemy się z niej m.in., że Krynicę Morską stworzyli elblążanie, a przekop Wisły oddalił groźbę wielkich powodzi na Żuławach. Jest w niej m.in. cały rozdział poświęcony Bażantarni, Mierzei Wiślanej czy Kanałowi Elbląskiemu.





Do przewodnika została załączona mapa, która na jednej stronie przedstawia okolice Elbląga, a na drugiej – elbląską Bażantarnię wraz ze szlakami turystycznymi, które są aktualne do dziś. Całość jest wzbogacona licznymi zdjęciami – zarówno historycznymi, jak i tymi z okresu wydawania książki – rycinami, dokumentacjami i dodatkowymi mapami. Szczególnie ciekawy jest tutaj ostatni rozdział z pomysłami na wycieczki po Elblągu i okolicach, w którym można sobie porównać, jak bardzo poszczególne miejsca się zmieniły w ciągu ostatnich 23 lat i przy okazji poznać ich historię. W tym rozdziale znajdują się propozycje m.in. spaceru po Wyspie Spichrzów, szlakiem zabytków architektury, a w okolicach Elbląga – szlakiem Świętego Wojciecha, śladem dawnych rezydencji podmiejskich, wzdłuż linii Kolei Nadzalewowej, skrajem Wysoczyzny, a nawet wycieczkę po kluczu majątków Dohnów.Na końcu przewodnika autorzy proponują wycieczkę do miast znajdujących się niedaleko Elbląga, takich jak Tolkmicko, Frombork, Braniewo, Pieniężno czy Orneta. Mogłoby się wydawać, że w naszym mieście i jego okolicach jest niewiele, a okazuje się, że na ich zwiedzanie można spokojnie zaplanować co najmniej wszystkie wakacyjne weekendy. Można tu uprawiać każdy rodzaj turystyki: pieszą, konną, wodną, samochodową, rowerową, a nawet lotniczą. Mamy rzeki, kanały, jeziora, zalew, morze, lasy, jary i wzgórza, tereny płaskie, porty morskie i śródlądowe, stadniny koni i fermy strusi (a nawet wielbłąda), dwory, pałace, wiatraki, zamki, chaty podcieniowe, głazy narzutowe i obeliski.

Z całego serca polecam „Księgę elbląską” nie tylko elblążanom, lecz również wszystkim spoza Elbląga, którzy do tej pory nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, ile ma turystycznie do zaoferowania nasz rejon. A obecnie mamy dużo więcej – jak chociażby Przystań Grupy Wodnej, która prężnie się rozwija i która oferuje nie tylko sprzęt wodny, ale też ciekawe wydarzenia kulturalne. A „Księga elbląska” może być idealnym początkiem przygody z Elblągiem dla wielu turystów.

Agata Tupaj