„W to mi graj! 97 gier, dzięki którym wygrasz w życie towarzyskie”, czyli jak się nie nudzić podczas podróży

Jeśli w wakacje czeka was daleka podróż, to pewnie doskonale wiecie, jak czas się potrafi dłużyć podczas jazdy. Dzięki książce Joanny Glogazy znajdziecie gry, które z pewnością umilą wam czas w dowolnym środku transportu – i nie tylko!





Dzięki książce „W to mi graj!" będziecie się znakomicie bawić w gronie bliskich osób, nauczycie się imprezować i przestaniecie być mistrzem ciętej riposty dwie godziny po czasie, poznacie swoją rodzinę i znajomych od zupełnie innej strony, zwiększycie pewność siebie w atmosferze, gdzie nie ma złych pomysłów i błędnych odpowiedzi, już nigdy nie będziecie się nudzić podczas podróży i znów poczujecie się jak dzieci. Sztywna randka, drętwa domówka lub impreza integracyjna dłużąca się w nieskończoność. Brzmi znajomo? Co sprawia, że słaba impreza magicznie zmienia się w wydarzenie roku? Oczywiście gry towarzyskie! Joanna Glogaza, po niezliczonych godzinach spędzonych na rodzinnych rozgrywkach oraz bogata o doświadczenia z warsztatów improwizacji, podjęła się misji wyselekcjonowania i zgromadzenia w jednym miejscu najciekawszych gier. Wszystko po to, aby przekazać w wasze ręce 97 przepisów na wygraną w życie towarzyskie – dostępnych od zaraz i dla każdego!

„W to mi graj! 97 gier, dzięki którym wygrasz w życie towarzyskie” to idealna propozycja na wakacje. Ogromnym atutem gier i zabaw, które proponuje Joanna Glogaza, jest to, że są one bardzo uniwersalne – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Świetnie się nadają nie tylko dla rodzin z dziećmi, ale również wśród dorosłych. Można je wykorzystać także w przeróżnych warunkach – nie tylko podczas domówek czy animacji z dziećmi, ale nawet w takich sytuacjach, jak podróż samochodem, pociągiem, a nawet kolejka w poczekalni czy kajak. A to dlatego, że większość z tych gier nie wymaga żadnych rekwizytów – wystarczy tylko wyobraźnia. Są też zróżnicowane tematycznie – znajdziecie tu szybkie i proste rozgrywki (np. „Jadę na biwak”, „Dwie prawdy i kłamstwo”), te wymagające nieco więcej wysiłku umysłowego („Botticelli albo Carnelli” czy „Historyczne clickbaity”) czy takie z kategorii zabawnych (m.in. „Niekończące się pytania”, „Antytytuły”).

Każda gra została oznaczona i opisana w bardzo przejrzysty sposób według kategorii i liczby graczy. Opis zasad poszczególnych gier jest łatwy do zrozumienia, a część z nich jest ilustrowana przykładem rozgrywki. Dużo z gier wymaga znajomości filmów, piosenek, znanych postaci – i tu akurat czasem pojawia się problem, bo nie każdy w towarzystwie jest obeznany w tego typu klimatach. Ale znajdują się tu również zabawy bardziej uniwersalne, które wymagają tak naprawdę jedynie chęci. Poza tym książka została ładnie wydana.

Ogólnie rzecz biorąc, „W to mi graj!” Joanny Glogazy to książka naprawdę godna polecenia, która pokazuje, jak znakomicie można się bawić w gronie znajomych i rodziny, nie wydając pieniędzy na żadne sprzęty i drogie planszówki. Dzięki niej nuda podczas długiej podróży już przestanie być problemem, a przy okazji można się nauczyć improwizacji, co zwiększa pewność siebie. A przede wszystkim jest świetnym sposobem na ćwiczenie kreatywności oraz po prostu na dobrą zabawę!

Agata Tupaj