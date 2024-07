WORD w Elblągu ma nowy plac egzaminacyjny [ZDJĘCIA]

Nowy plac manewrowy ma usprawnić pracę egzaminatorów, ułatwić organizację przebiegu egzaminów i służyć kandydatom na kierowców, którzy będą mogli skorzystać z niego dzień przed egzaminem.

— Plac przed modernizacją szpecił to miejsce i nie służył do praktycznego egzaminowania. Nie było tu torów głównych, tylko miejsce na parkowanie skośne, prostopadłe i boczne. Wszystkie egzaminy na torach były wcześniej wykonywane na placu z przodu. Zmodernizowany obecnie plac służył wcześniej jedynie za parking i miejsce do nauki jazdy rowerem. W tej chwili na placu mogą odbywać się egzaminy na prawo jazdy w kategoriach ciężkich: C, C1E, CE, BE, T, D, i DE — cieszy się Zygmunt Kiersz, dyrektor WORD-u w Elblągu.

I dodał: — Teraz będziemy mogli przeprowadzać pięć egzaminów w tym samym czasie: trzy w kategorii B, jeden w kategorii ciężkiej i dwa w kategorii motorowej. Po 10-15 minutach od rozpoczęcia egzaminów na place manewrowe będzie mogła wejść kolejna grupa osób, które będą chciały uzyskać prawo jazdy.

Przypomnijmy, że wcześniej wszystkie egzaminy odbywały się na jednym placu.

— Jednego dnia robiliśmy egzaminy na motory, drugiego na ciężarówki bez przyczep, a następnego dnia na ciężarówki z przyczepami. Był to spory problem. Latem jest duże zainteresowanie kategorią A i trzeba było zabezpieczyć 6 kierowców, bo w tej chwili egzaminator jest pasażerem samochodu, który jedzie za motorem. Teraz na pierwszym placu manewrowym mamy trzy tory do egzaminów w kategorii B i jeden tor do kategorii A, a na nowym placu przeprowadzane będą egzaminy w kategoriach ciężkich — tłumaczy dyrektor.

Modernizacja starego placu polegała na wykonaniu odwodnienia i kanalizacji deszczowej, nałożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego, a także naniesienia oznakowania poziomego i pionowego. Inwestycja kosztowała prawie 1,5 mln zł i została pokryta ze środków własnych WORD-u.

To nie turystyka egzaminacyjna

W 2023 roku WORD w Elblągu przeprowadzał około 25 tys. egzaminów na prawo jazdy. Zdawalność egzaminu teoretycznego w kategorii B wyniosła 55 proc., natomiast egzaminu praktycznego – około 30 proc. Osoby podchodzące do egzaminów w Elblągu pochodziły z całej Polski.

Zdaniem Roberta Dropa, egzaminatora nadzorującego Wojewódzki Ośrodek Ruchu w Elblągu, powodem zapisywania się na egzaminy właśnie w elbląskim WORD-zie nie jest turystyka egzaminacyjna spowodowana łatwiejszym zdaniem na prawo jazdy, a krótki czas oczekiwania.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu ma obecnie 12 egzaminatorów, w sierpniu będzie ich już 13. Obecnie na egzamin w elbląskim WORD-zie trzeba oczekiwać około 10 dni od zapisania się. Po zatrudnieniu nowego egzaminatora i zwiększeniu liczby egzaminów przeprowadzanych w tym samym czasie czas oczekiwania powinien się skrócić.