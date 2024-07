Uratowali tonącego mężczyznę. Podziękowała im elbląska policja

Cała rzecz rozegrała się nad wodą przy ul. Portowej. Tam 56-letni mężczyzna, który przebywał na przystani, stracił równowagę, poślizgnął się i wpadł do wody, a następnie zaczął tonąć. Z policyjnych ustaleń z miejsca zdarzenia wynikało, że 56-latek był pod wpływem alkoholu. Na wołanie zareagował przebywający w pobliżu mężczyzna, który natychmiast ruszył na pomoc, zaangażował też do tego dwóch innych mężczyzn. Wspólnie wyciągnęli z wody nieprzytomnego mężczyznę, a że nie oddychał, rozpoczęli resuscytację, prowadząc ją do przywrócenia funkcji życiowych. Po chwili na miejsce przyjechał również patrol policji, straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego. 56-latek został przewieziony karetką do szpitala. Tam też odzyskał przytomność. Dziś wiemy już, że mężczyzna po ponad tygodniu opuścił szpital.

O sytuacji piszemy, aby pokazać, jak prosta czynność może przerodzić się w dramatyczną sytuację zagrażającą życiu i wymagającą pomocy. Warto o tym pamiętać spędzając czas nad wodą.

Insp. Tomasz Piaskowski Komendant Miejski Policji w Elblągu zaprosił dziś (25.07) do komendy trójkę mężczyzn: Roberta Falkenberga, Dariusza Kowalskiego oraz Tomasza Kraśniewskiego, aby podziękować im za postawę godną naśladowania. To właśnie dzięki ich działaniu tonący mężczyzna został uratowany. Mężczyźni otrzymali pamiątkowe podziękowania oraz drobne upominki.

KMP Elbląg