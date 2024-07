Grzechotki: Ojciec i syn mieli podrobione dokumenty

W miniony poniedziałek funkcjonariusze z PSG w Braniewie zatrzymali do kontroli drogowej peugeota na francuskich numerach rejestracyjnych. Kierowcą był obywatel Gruzji, wobec którego władze francuskie dokonały wpisu, że mężczyzna ma wrócić do swojego kraju. W trakcie weryfikacji dokumentów okazało się, że ukraińskie prawo jazdy, które przedstawił do kontroli 33-latek, zostały podrobione. W dodatku gruziński paszport widniał w bazach danych jako unieważniony i podlegał zatrzymaniu.Następnego dnia w placówce SG w Braniewie stawił się ojciec zatrzymanego. Mężczyzna został wylegitymowany, on również miał podrobione ukraińskie prawo jazdy. 55-latek powiedział funkcjonariuszom Straży Granicznej, że blankiety dokumentów zarówno jego, jak i syna przywiózł im kolega z Ukrainy. Mężczyźni usłyszeli zarzuty posługiwania się podrobionymi dokumentami. Ponadto wszczęto postępowanie administracyjne zobowiązujące 33-latka do powrotu do swojego kraju.