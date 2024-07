Niedawno wyremontowany Most Wysoki znów dziurawy. Na nowej nawierzchni pojawiły się też liczne pęknięcia [ZDJĘCIA]

Zły stan techniczny nawierzchni Mostu Wysokiego był znany elblążanom i urzędnikom elbląskiego ratusza już dawno, jednak dopiero po nagłośnieniu sprawy przez większość lokalnych mediów zadecydowano, aby go wyremontować. Modernizacja mostu polegała na wymianie nawierzchni. Na Moście Wysokim zastosowano taką samą technologię jak na wcześniej wyremontowanym Moście Niskim. Elbląski ratusz zapewniał, że to rozwiązanie sprawi, że most nie będzie potrzebował kolejnego remontu w tak szybkim czasie. Niestety cztery miesiące po remoncie na Moście Wysokim już pojawiły się dziury, wystające sęki i liczne pęknięcia, choć nawierzchnia mostu przed oddaniem do użytku została zaimpregnowana i zaolejowana.

Zdaniem naszego anonimowego rozmówcy dziury i pęknięcia, które pojawiły się na nowej nawierzchni mostu, wynikają z naturalnego procesu rozkładu drewna i warunków atmosferycznych, jednak prawdopodobnie, gdyby drewno było dobrze zabezpieczone, to uszkodzenia nie pojawiłyby się tak szybko. Jak dodaje nasz rozmówca, dziury, które pojawiły się na drewnianej nawierzchni mostu, mogą być spowodowane tym iż sęki pod wpływem działania promieni słonecznych wyschły i po prostu wypadły. Niestety na nowej nawierzchni mostu można również zobaczyć uszkodzenia mechaniczne (ślady po pile), które mogły powstać podczas prac remontowych. Nasz anonimowy rozmówca stwierdził też, że zastosowane deski mogły być gorszej jakości, a w przypadku nawierzchni mostu powinno użyć się desek bezsękowych, które są droższe, ale w tym przypadku byłyby lepszym rozwiązaniem.

Urząd Miejski w Elblągu przekazał, że na wykonane roboty budowlane na Moście Wysokim wykonawca udzielił gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez zamawiającego, czyli od 28 marca 2024 roku.