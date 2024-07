Pijany ojciec wiózł dwójkę dzieci. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności

W środę 24 lipca policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego patrolowali jedną z braniewskich ulic. Tam zauważyli samochód, którego styl jazdy wzbudził ich podejrzenia. Policjanci zdecydowali się zatrzymać kierowcę do kontroli. Za kierownicą siedział 42-letni mieszkaniec Braniewa. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego około promil alkoholu w organizmie. Co więcej, okazało się, że w aucie wiózł dwójkę dzieci. Było to zdecydowanie nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Policjanci zatrzymali mężczyznę, a po przeprowadzonych policyjnych czynnościach zwolniono go do domu. Dzieci przekazano pod opiekę członka rodziny.

Zachowanie mężczyzny było skrajnie nieodpowiedzialne. Teraz postępowaniem w sprawie 42-latka zajmie się sąd. Kierowca musi się liczyć z konsekwencjami w postaci sądowego zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata. Za przestępstwo kierowania autem w stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Mimo licznych apeli policjantów i częstych kontroli stanu trzeźwości kierowców nadal wielu z nich decyduje się na jazdę po alkoholu. Pijani użytkownicy dróg nie zdają sobie spawy z tego, że stwarzają olbrzymie zagrożenie dla siebie i innych.

Pamiętajmy, że konsekwencje łamania przepisów drogowych ponoszą nie tylko sprawcy, ale w wielu przypadkach za ich błędy, koszty w postaci utraty zdrowia, a nawet życia ponoszą zwykle inni uczestnicy ruchu drogowego.

KPP Braniewo