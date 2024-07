Czytam, bo lubię: Małgorzata Manelska „Baśka”. Historia o niewyjaśnionej zbrodni sprzed lat [RECENZJA]

Była powieść o historycznej Warmii, teraz przyszedł czas na Mazury. Małgorzata Manelska stworzyła niezwykle porywającą i wzruszającą dylogię „Nawłociowe wzgórze” o historii pewnej rodziny. Pierwszy tom „Stefania” opowiada o tytułowej 26-letniej kobiecie, która wiosną 1945 roku przyjechała wraz z rodziną na Ziemie Odzyskane i okazało się, że jest w niechcianej ciąży, a jakby tego było mało, zostaje wydana za mąż za ubeka, który robi z jej życia piekło. Na szczęście pojawia się w jej życiu pewien mężczyzna, który pomaga jej w wychowywaniu córki, i cała sytuacja kończy się dla niej pomyślnie. Natomiast w drugim tomie „Baśka” główną bohaterką staje się córka Stefanii.

Rok 1953. W Polsce Ludowej powoli kończy się okres stalinizmu. Dla obywateli otwiera się nowa epoka, w której czuć lekki powiew wolności. Można by rzec, że odwilż. W życiu Stefanii nareszcie zagościł spokój. Razem z Wszeborem i trójką ich dzieci tworzą na pozór szczęśliwą rodzinę. Zdawałoby się, że wszyscy wokół zapomnieli o okrutnej zbrodni popełnionej na Leopoldzie Kociubie vel Joachimie Szmulsonie, funkcjonariuszu Urzędu Bezpieczeństwa. Po ośmiu latach od zdarzenia jednak ubecja aresztuje matkę Stefanii pod zarzutem zamordowania zięcia.

Rok 1963. Osiemnastoletnia Basia, córka Stefanii, jest świeżo upieczoną nauczycielką. Przez przypadek poznaje rodową tajemnicę. Dziewczyna w złości wyjeżdża do Baranowa, rodzinnej wsi babci Marianny. Tuż przed wyjazdem spotyka starą zielarkę Waltraud, która mówi, że znowu nadchodzi klątwa rodzinna… W starym, drewnianym domu babci Baśka natrafia na sporą ilość pieniędzy w obcej walucie. Ktoś jednak kradnie dolary, a życie dziewczyny znajduje się w niebezpieczeństwie. Z opresji ratuje ją młody nauczyciel – Antoni Mróz. Na progu chaty babci Marianny pojawiają się niespodziewani goście… Szybko okazuje się, że w życie rodziny wniosą zarówno radość, jak i pewną dysharmonię. Do Stefanii powracają demony przeszłości. Zza grobu odzywa się Leopold Kociuba, wprowadzając niepokój i wrogość. Wciąż nie wiadomo, kto go zamordował, choć domysły się mnożą. Stara zielarka mówi, że wszystko się ułoży, tylko historia musi zatoczyć koło… Lekarstwem na wszystko okaże się miłość… Zbrodnia tak prosta, że aż doskonała? Nikt nie wie, kto zabił. Zmowa milczenia trwa do końca. Czy członek rodziny może być jednocześnie wrogiem?