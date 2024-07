Gotuj szybko i łatwo z Jamie Oliverem: Książka kulinarna dla zabieganych osób [RECENZJA]

Łącząc na niesamowite sposoby zaledwie pięć składników, Jamie wyczarował ponad 130 zupełnie nowych przepisów, które możesz wykorzystać na co dzień i od święta. Znajdziesz tu wszystko – od sałatek po pasty, przez ciekawe pomysły na kurczaka, ryby, warzywa, ryż, makarony, wołowinę i wieprzowinę, aż po słodkości. Książka „5 przepisów. Gotuj szybko i łatwo” to maksimum smaku przy minimum wysiłku, szeroki wachlarz posiłków o różnej wartości odżywczej i mnóstwo fantastycznych inspiracji.„5 składników. Gotuj szybko i łatwo” zawiera genialne połączenia zaledwie pięciu składników, które dają niesłychanie smaczny efekt. Te dania możesz postawić na stole w 30 minut lub szybciej; są też takie, które przygotujesz w śmiesznie krótkim czasie 10 minut, a piekarnik lub kuchenka zrobią za ciebie resztą. Wyjątkowo łatwe przepisy pozwalają przyrządzić wspaniałe dania z pięciu składników każdego dnia tygodnia na dowolną okazję – znajdziesz tu wszelkie ich rodzaje: od szybkich kolacji na zwykły wieczór po weekendowe uczty w gronie przyjaciół. Przepisy są krótkie i każdy zawiera również zdjęcia poszczególnych składników, by z jednej strony jak najbardziej uprościć przygotowania, a z drugiej – oczarować widokiem smakowitych gotowych dań. Znajdziesz tu bajeczne propozycje posiłków bogatych w białko, warzywa w roli głównej, ciekawe sałatki, pyszne i bezstresowe dania rybne, wyszukane sposoby na skromną pastę oraz potrawy z ryżu i makaronu w wielkim stylu.